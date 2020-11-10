Юрий Гальцев рассказал, о чем жалеет после смерти Михаила Жванецкого

Юрий Гальцев вспоминил трогательную историю, связанную с Михаилом Жванецким.

Художественный руководитель Театра эстрады имени Аркадия Райкина Юрий Гальцев поделился на своей странице в Instagram воспоминаниями, связанными с ушедшим из жизни писателем-сатириком Михаилом Жванецким. Он рассказал своим подписчикам одну очень трогательную историю.

- Года два назад Жванецкий приехал к нам в театр. Мы сидели в гримерке Райкина. Михаил Михайлович рассказывал о том времени, о выступлениях, как проверял по 100 раз его тексты сам Райкин, выверяя каждое слово, - написал Юрий Гальцев под их совместной фотографией. - Слушая его, я про себя думал: знал бы Райкин, какую сегодня чушь несут некоторые актеры, выходя на сцену. То ли время такое, то ли времени нет задуматься. Жаль, что не записал наш разговор тогда. Да многого жаль. Многих жаль.

Юрий Гальцев (в центре) с Михаилом Жванецким и Михаилом Задорновым.

Ранее юморист заявил, что вместе с сатириком ушла целая эпоха умного, тонкого юмора.

- Он много сделал для страны. Его монологи мы цитировали наизусть. Он останется в наших сердцах. Дело его живет. Театр, где работал мастер, живет. Театр Эстрады имени Райкина. Низкий поклон вам Михаил Михайлович! – подчеркнул Гальцев.

Напомним, что Жванецкий умер 6 ноября 2020 года на 87-м году. Несмотря на солидный возраст, для близких и коллег это стало огромной неожиданностью. Похоронили его в Москве на Новодевичьем кладбище, рядом с народной артисткой Галиной Волчек.

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