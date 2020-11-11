Александр Дрозденко поручил проверить больницы Ленобласти

Губернатор следит за системой здравоохранения в регионе Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

С ростом эпидемии правительство Ленинградской области приняло решение об усилении работы по разным направлениям здравоохранения. По последним данным, в стационарах региона развернуто 1847 коек для лечения больных коронавирусом и внебольничной пневмонией. Большое внимание уделяется работе больниц. Так, до конца текущей недели в медучреждениях пройдут проверки состояния всего кислородного оборудования, необходимого для инфицированных, находящихся в тяжелом состоянии.

- Мы сейчас активно используем кислород и должны быть уверены в полной безопасности всех систем, - заявил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко в рамках аппаратного совещания.

Лаборатории области тоже увеличили свои мощности, чтобы проводить массовые обследования на коронавирус среди населения. Сегодня объем тестирования увеличен с двух до шести тысяч в день.

На прошлой неделе Александр Дрозденко распорядился продлить областные выплаты медицинским работникам, которые задействованы в борьбе с COVID-19.

- Нужно сохранить областные доплаты врачам, медицинскому персоналу, водителям скорой помощи - тем, кто работает с заболевшими, в «красной» зоне и зоне риска, - заявил глава региона.

Отметим, что с начала 2020 года 6179 сотрудников областных медучреждений получили региональные выплаты на сумму чуть более 770 миллионов рублей, а из федерального бюджета на эти средства направили 1,36 миллиарда.

Мама, а можно я дома посижу? Фото: Александра СУРИС

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Дистанционка теперь по желанию

Также на этой неделе школьники вернулись за парты после долгих осенних каникул. Пока дети отсутствовали, специалисты ветеринарной службы провели масштабную дезинфекцию школ, детских садов и центров дополнительного образования. Обработка проводилась специальным полупроцентным раствором препарата «Кемицид», губительного для вирусов и безопасного для человека после высыхания. Поэтому дети могут спокойно вернуться за парты.

Однако некоторые родители не хотят отпускать своих детей в школу, боясь, что они могут оттуда принести инфекцию домой. Для этого Ленинградская область рассматривает возможность организации дистанционного обучения. Накануне Александр Дрозденко поручил комитету общего и профессионального образования проработать вопрос удаленного подключения к проходящему в школе уроку через платформу Зум, чтобы учителя не теряли связь с учениками. Уже с 11 ноября родители смогут подать заявления, чтобы перевести детей на удаленку, которая начнет действовать с 16 ноября. Пока, по оценкам специалистов комитета по образованию, количество желающих перейти на удаленное обучение небольшое - все же для большинства родителей и учеников важно присутствие в школе. Однако дистанционное обучение рекомендовано тем, кто находится на самоизоляции из-за болезни, а также контактным лицам.