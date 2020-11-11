Цифровая кузница кадров: Как жителям Ленобласти бесплатно получить образование в IT-сфере

Площадкой может стать даже любимое кафе по соседству. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Я б в айтишники пошел, пусть меня научат!» Вот так звучала бы фраза из стихотворения Маяковского на современный лад. Доказывать необходимость получения цифрового образования сегодня не нужно. Это и так понятно.

НЕ ПРОГРАММИСТАМИ ОДНИМИ

- Сейчас рынок труда постепенно переходит в цифру. Рутинная работа автоматизируется, и люди, владеющие цифровыми технологиями, становятся более востребованными, - комментирует администратор регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», начальник отдела организационно-правового обеспечения и делопроизводства комитета цифрового развития Ленинградской области Оксана Козырева. - Речь не только о специалистах по программированию и созданию IT-продуктов, кибербезопасности и защите данных, работе с большими объемами данных, востребованными в Ленинградской области. Цифровыми становятся практически все профессии, будь то учитель, архитектор или токарь. Обучение цифровой грамотности - это не только повышение своего рейтинга на рынке труда, но и расширение кругозора, интересное хобби, возможность работать удаленно.

По информации комитета по труду и занятости Ленинградской области, в регионе среди наиболее востребованных специальностей в сфере IT - программисты приложений, инженеры по автоматизированным системам управления, системные администраторы. В рамках предоставления услуг в области содействия занятости жителей области информируют о возможностях получения бесплатных цифровых сертификатов и важности получения дополнительных цифровых компетенций при трудоустройстве.

Обучение проходит полностью удаленно Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

2,5 ТЫСЯЧИ КАНДИДАТОВ

К слову, у жителей Ленобласти есть возможность бесплатно получить образование в развивающейся сфере. 30 октября завершился прием заявок на участие в программе персональных цифровых сертификатов. В общей сложности регистрацию в программе прошло более 2,5 тысяч жителей 47-го региона.

900 человек уже приступили к обучению. До конца ноября они могут бесплатно обучиться программированию, работе с большими данными, маркетингу в соцсетях и освоить еще девятнадцать цифровых профессий.

В каталоге программ представлено 425 курсов от 112 образовательных организаций. 72-часовое обучение стартует уже на этой неделе. Обучение проходит дистанционно. После сдачи экзаменов слушатели получат официальное удостоверение о повышении квалификации.

Всего в проект заявилось более 116 тысяч россиян из 48 регионов страны, в том числе и из Ленобласти. Интерес колоссальный! Отметим, что персональные цифровые сертификаты предоставляются жителям в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». Эта программа стартовала в ноябре 2019 года в пяти пилотных регионах.

Получить новую профессию можно дома в уютной обстановке. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

33 тысячи жителей страны получили цифровые сертификаты в 2020 году. Их количество может быть увеличено, если у образовательных организаций есть технические возможности для этого.

30 тысяч рублей номинал одного сертификата.

5000 человек бесплатно освоили полезные цифровые навыки.

А ЧТО ЕЩЕ?

Система персональных цифровых сертификатов не единственный способ для жителей Ленинградской области бесплатно получить специальность в сфере информационных технологий.

Повысить эффективность применения новых технологий или лучше понять бизнес-запросы организации и задачи своей отрасли можно на онлайн-интенсиве «Управление на основе данных: погружение», который будет проходить до конца 2020 года. Обучение также проводится в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика». Получить информацию и записаться на интенсив можно по ссылке

Еще одна возможность, будучи бизнесменом, подняться на новый уровень. Запущена программа по бесплатному получению цифровых компетенций для предпринимателей Ленинградской области. Принять участие в обучающих программах по внедрению цифровых возможностей в бизнес в этом году смогут 5,5 тысяч человек.

Подать заявку на участие в программе можно на сайте.

Как жителям Ленобласти бесплатно получить образование в IT-сфере Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

КСТАТИ

Возможность погрузиться в IT - принять участие в проекте «Цифровой прорыв». Это самое масштабное командное соревнование для профессионалов в сфере цифровой экономики России и один из флагманских проектов президентской платформы «Россия - страна возможностей». Региональный этап Северо-Западного федерального округа пройдет с 14 по 16 ноября в Санкт-Петербурге. В прямом эфире участники будут создавать технологии, направленные на решение актуальных проблем регионов. Из Ленинградской области на конкурс зарегистрировалось более тридцати команд. Пожелаем им удачи!

К СЛОВУ

По оценкам экспертов, спрос на цифровые профессии будет только увеличиваться. Минтруд вместе с Всероссийским НИИ труда и девятью тысячами работодателей составили топ-50 самых востребованных профессий будущего. В список вошли многие специальности сферы IT, например, специалисты по машинному обучению, сбору цифрового следа, интеллектуальным интегрированным системам.