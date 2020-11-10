Умер известный архитектор Юрий Курбатов, подготовивший генплан Хошимина

В Санкт-Петербурге на 86-м году жизни умер архитектор известный Юрий Курбатов. Фото: facebook.com/vera.kurbatova

В Санкт-Петербурге умер на 86-м году жизни известный архитектор Юрий Курбатов, который отметился созданием схемы генерального плана вьетнамского Хошимина и разработкой проектов реконструкции кварталов Большой и Малой Охты. О его смерти сообщили родственники, дочь и внучка, в Facebook.

- Мой лучший в мире дедушка, прощай! Мой лучший и по сути единственный. Он водил меня в музыкальную школу, отправлял на студенческую практику, договаривался о моей академке, давал мне карманные деньги и всегда говорил, что я самая любимая и замечательная. Последний раз сказал мне это в конце лета. А дальше стремительно начал угасать, - пишет внучка Вера Курбатова в трогательном посте в Facebook.

О смерти Курбатова сообщили его близкие. Фото: СОЦСЕТИ

Причины смерти архитектора не сообщаются. По словам внучки Курбатова, неделю назад он перестал ходить и находился в тяжелом состоянии. Через полтора месяца ему могло исполниться 86 лет.

Юрий Курбатов окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина в Ленинграде в 1960 году. После вуза он быстро включился в работу и участвовал в разработке больше 30 генеральных планов, среди которого и был крупный город на юге Вьетнама. Власти Хошимина даже отметили его медалью. В 1990-е годы Юрий Иванович взял руководство над разработкой проектов реконструкции петербургских кварталов Большой и Малой Охты, а также кварталов по Старо-Петергофскому проспекту. Позже он стал преподавать в родном институте и заниматься наукой, создавая книги и учебные пособия. За годы наставничества Курбатов подготовил больше 300 архитекторов и аспирантов.