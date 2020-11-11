Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 11 ноября 2020 года: Иск медиков к Смольному и рост числа школьных классов на карантине

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 11 ноября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» по традиции собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге, на этот раз на 11 ноября 2020 года. За минувший день в Северной столице инфекцию нашли еще у 1 485 горожан. Губернатор Александр Беглов в очередной раз отметил, что эпидситуация сложная, но город стойко держит удар.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге COVID-19 выявили у 72 911 человек, умерли 4 243 (+62 за сутки), а выздоровели 44 252 (+751), - передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Количество школьных классов, отправленных на карантин по COVID-19 или ОРВИ, увеличилось после окончания двухнедельных каникул. На дистанционном обучении сейчас находятся 75 классов в 34 школах. Однако это всего лишь 0,37% от общего количества классов в городе.

Успевшую стать легендарной стену памяти медикам, умерших от коронавируса, уберут 13 ноября с Малой Садовой. Но не стоит беспокоиться – 106 табличек с фото и именами погибших медработников пойдут в Музей политической истории, а напротив здания Первого меда появится уже постоянный памятник в виде ангела.

Медики, участвующие в лечении коронавирусных больных, подали коллективный иск к Смольному из-за отказа в выплатах. Все заявители трудятся на Горстанции скорой помощи. Они пытаются доказать, что заразились инфекцией именно на работе, и им полагается по закону компенсация в виде 300 тысяч рублей.

203 миллиона рублей, которые выделили на закупку лекарств от коронавируса, уже поступили во всей районы Санкт-Петербурга. Теперь пациентам будут выдавать препараты бесплатно, по назначению врача. Это такие лекарства как фавипиравир, гидроксихлорохин, умифеновир, ривароксабан, дексаметазон, парацетамол, интерферан альфа, и, конечно, антибиотики.

Что касается эпидситуации в Ленинградской области, то там за время пандемии заболели 13 038 человек (+171 за сутки), выздоровели 7 546 (+112 за сутки), скончались 117 (+0). По последним данным, среди активных больных есть 173 ребенка.