Бизнес в спорте: чему стоит научиться

Чтобы организовать свое дело, нужно разбираться и в законах, и в бухгалтерии, и еще во многом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня все хотят быть стройными, подтянутыми и здоровыми - это модно и стильно. Впрочем, для многих пресловутый ЗОЖ уже перестал быть просто трендом и превратился в привычный образ жизни, ведь он влияет не только на внешний вид, но и на здоровье. Поэтому открытие различных секций, проведение спортивных мероприятий или продажа спортивного инвентаря приносит неплохую прибыль. Но, чтобы на этом зарабатывать, нужно знать множество нюансов.

- Одно дело - заниматься спортом, и совсем другое - вести в этой сфере коммерческую деятельность, - говорит Ольга, организатор спортивно-оздоровительного клуба «Крепыш» в городе Кировске Ленинградской области. - Чтобы организовать свое дело, нужно разбираться и в законах, и в бухгалтерии, и еще во многом. Учиться приходится постоянно.

Поэтому, узнав об открытии программы повышения квалификации для предпринимателей Ленобласти, работающих в сфере спорта и ЗОЖ, женщина сразу же на нее записалась. Тем более, что учеба для областных бизнесменов была бесплатной, а по ее итогам слушатели получали диплом государственного образца.

Обучение по программе «Особенности предпринимательской деятельности в сфере физической культуры и спорта» проводилось специально для руководителей и специалистов предприятий малого и среднего бизнеса, зарегистрированных на территории Ленобласти. Организаторы - комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области и Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области. Обучение прошло на базе Ленинградского государственного университета имени Пушкина.

На лекциях и практических занятиях предприниматели учились современным принципам в организации своего бизнеса: применению программно-целевых и проектных подходов в работе, возможностям оптимизации налогообложения, особенностям разработки социального физкультурно-спортивного проекта и другим важным сегодня компетенциям. Особое внимание преподаватели уделяли маркетингу и менеджменту физкультурно-спортивных мероприятий.

- Мне было важно узнать что-то новое, то, что можно применить в своем бизнесе. По итогам обучения я получила полезную информацию по дополнительным источникам финансирования нашего предприятия, в ближайшее время плотно этим займусь, - продолжает Ольга. - Очень понравилось, что преподаватели давали нам не какие-то общие знания, а узконаправленную информацию, именно то, что мы можем внедрить в своем бизнесе.

По словам Ольги, в спортивном бизнесе она чуть больше года, поэтому для нее дополнительное обучение оказалось очень кстати. Впрочем, среди слушателей программы были и опытные предприниматели, которые давно ведут свое дело. Представители бизнеса прекрасно понимают, что без новых знаний, без постоянного обучения быть успешным невозможно. Законы, правила, нормы и требования постоянно меняются, и, чтобы быть на плаву, нужно все это знать.

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КОНКРЕТНО

Подробную информацию об обучающих программах для представителей малого и среднего бизнеса и других мерах поддержки предпринимателей Ленинградской области можно получить в региональном центре «Мой бизнес». Информация также доступна на сайте 813.ru или по телефону 8 (812) 309-46-88. Адрес центра: проспект Энергетиков, 3А (бизнес-центр «Лада», 9-й этаж).