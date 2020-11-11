Фестиваль «Серебряная Лира» состоялся в Петербурге при поддержке «Авто Премиума». Фото предоставлено группой Авто Премиум.

В Северной столице с успехом прошел 11-й Международный фестиваль камерного исполнительства «Серебряная Лира».

Фото предоставлено группой Авто Премиум.

С 30 октября по 6 ноября 2020 года любители прекрасной музыки наслаждались виртуозным исполнительством в Большом и Малом залах Академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича. Восемь концертов состоялись при полных залах и были очень тепло приняты публикой. В этом году среди участников были только российские исполнители.

Фото предоставлено группой Авто Премиум.

- Несмотря на сложности последнего времени, группа «Авто Премиум» сочла необходимым поддержать фестиваль, как и все предыдущие десять лет. Мы очень рады, что фестиваль состоялся и петербуржцы смогли насладиться произведениями лучших композиторов в талантливом исполнении российских музыкантов. Благодарим организаторов фестиваля за доверие к нам и марке ŠKODA, которую мы представляем в Санкт-Петербурге вот уже двадцать шестой год, - поделилась впечатлениями Елена Балашкова, бренд-менеджер маркетинговой службы ŠKODA «Авто Премиум».

Фото предоставлено группой Авто Премиум.

Группа официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум» поддерживает это грандиозное музыкальное событие культурной столицы с момента основания фестиваля вот уже одиннадцатый год, организуя трансфер на автомобилях ŠKODA. В этом году для гостей заключительного концерта Вивальди-Гала, в честь закрытия фестиваля, была организована нарядная площадка ŠKODA с фотозоной, выездным почтовым отделением и записью на тест-драйв в любой из трех дилерских центров «Авто Премиум». Посетители принимали участие в викторинах, получили особые нарядные календари на следующий 2021 год. Для юных гостей было организовано детское пространство «ŠKODA FAMILY».

В этом году все восемь концертов транслировали на сайте Филармонического общества и на канале YouTube.

Более подробная информация о мероприятиях группы дилерских центров «Авто Премиум» и автомобилях ŠKODA - на официальном сайте.

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