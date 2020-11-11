Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский официально ушел из Смольного

Максим Шаскольский ушел из Смольного, вероятно, чтобы возглавить ФАС. Фото: gov.spb.ru

Вице-губернатор Максим Шаскольский официально покинул Смольный. С 10 ноября он более не работает в правительстве Санкт-Петербурга. Чиновник написал заявление на увольнение по собственному желанию.

- Максим Шаскольский завершил работу в должности вице-губернатора Санкт-Петербурга с 10 ноября 2020 года. Временное исполнение обязанностей по решению вопросов энергетики и тарифного регулирования с 11 ноября 2020 года возложено на вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова, - сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Впрочем, это не «уход в никуда». Шаскольского прочат на новую, более весомую должность. И уже в Москве. Петербургский чиновник, зарекомендовавший себя как профессионал за время работы в Смольном, может стать руководителем Федеральной антимонопольной службы России.

Место главы ФАС освободилось 9 ноября, после того, как Владимир Путин уволил бывшего руководителя ведомства Игоря Артемьева.

Напомним, что Максим Шаскольский стал вице-губернатором Санкт-Петербурга в начале 2019 года. До этого он занимал пост гендиректора «Петербургской сбытовой компании».