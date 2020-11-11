Люди стали чаще жениться и реже разводиться

В это сложное время так хочется верить в любовь. Фото: Артем КИЛЬКИН

Я ТЕБЯ НЕ БРОШУ!

Несколько месяцев назад только ленивый не говорил о том, как плохо самоизоляция влияет на отношения: мол, необходимость постоянно находиться со своей половинкой да еще в ограниченном пространстве разрушила немало пар. А вот статистика приводит иные цифры: в Ленинградской области, к примеру, разводиться стали гораздо реже. Так, в апреле 2020 года на территории региона состоялось 195 разводов, а в апреле 2019 развелось 675 пар! Апрельских браков, конечно, тоже поубавилось - всего 363 против 500 в прошлом году, но это вполне объяснимо - люди были не готовы отказываться от торжеств, гостей и развлечений. Сейчас, на исходе года, эта тенденция сохраняется.

- За десять месяцев 2020 года на территории Ленобласти зарегистрировано 5227 разводов. Это на 17,8 процента меньше, чем за такой же период прошлого года, - рассказали «Комсомолке» в Управлении ЗАГС Ленинградской области. - Официально узаконили свои отношения 5567 ленинградских пар.

СУПРУЖЕСКИЙ ДОЛГ

Для любой пары развод - это тяжелый психологический процесс, поэтому остается только порадоваться за крепкие семьи. Правда, эксперты одной из причин сохранения семей называют сложную экономическую ситуацию и закредитованность.

- В обычной ситуации пара, может быть, и развелась бы, но, когда на семье ипотека, нужно поднимать детей, а на работе возникли сложности, доходы упали, люди предпочитают держаться друг за друга. Все-таки вместе невзгоды переносить легче. Даже если партнер не устраивает, его терпят, - считает экономист Владислав Кунцев.- Кроме того, сокращение числа разводов связано с ростом «гражданских» браков, когда прекращение отношений официально нигде не регистрируется.

Не все согласны с такой точкой зрения. Развестись в нашей стране довольно легко, особенно если в семье нет детей, а выплаты по кредитам можно разделить.

- Даже те, кто решает расстаться по обоюдному согласию, развод переживают тяжело. А когда ситуация в стране, экономике сложная, развод становится дополнительным ударом по психике. Поэтому люди интуитивно стараются отложить решающий шаг и пережить непростые времена вместе, - говорит семейный психолог Александр Киреев. - Но есть и такое мнение, что сейчас люди стали позже вступать в брак, а значит, их отношение к созданию семьи более ответственное.

Ну а рост числа заключенных браков связан с отголосками последнего советского беби-бума, при котором семьи создаются молодыми людьми в возрасте 25-29 лет.

В любом случае очень не хочется думать, что людей вместе держат только деньги или финансовые трудности. Хочется верить в любовь.

МЕНЬШЕ ЭКЗОТИКИ

В этом году в Ленинградской области новорожденных мальчиков чаще всего называли Артемами и Александрами, а девочек - Софиями и Алисами. К счастью, пандемия не вызвала у родителей желания назвать своего ребенка именем, как-то связанным с коронавирусом. Среди редких имен сотрудники областного Управления ЗАГС назвали уже привычные многим: Евдокия, Алевтина, Лука и Георгий.

- Называя своего ребенка необычным именем, родители хотят подчеркнуть его (и в том числе свою) уникальность. Многие обращаются к истории Древней Руси, с которым связано множество легенд. Есть и те, кто дает своим чадам имена героев фильмов и сериалов, но таких случаев становится все меньше, - говорит Александр Киреев.

КСТАТИ

Редкие имена в 2019 году

Мальчики: Марк, Лука, Архип, Макар, Фома, Гордей, Добрыня, Радомир, Георгий, Савва, Назар, Захар, Давид, Федор.

Девочки: Евдокия, Агата, Злата, Алеся, Иванна, Майя, Ника, Теона, Анисья, Таисия, Марфа, Мира, Златослава, Амелия, Эмилия, Алисия, Ася, Тея, Оливия.

Набор вручается в органах ЗАГС и МФЦ и по месту регистрации рождения ребенка. Фото: zags.lenobl.ru

А В ЭТО ВРЕМЯ

Подарок новорожденному обновился

С 2020 года на территории Ленобласти родители, усыновители или опекуны получают подарки для новорожденных. Набор из самых необходимых вещей - пеленок, памерсов - вручается в органах ЗАГС Ленинградской области и МФЦ в день регистрации рождения ребенка. С 1 января 2021 года в Ленинградской области состав подарочного набора для новорожденных изменится: в него дополнительно войдут полотенце-уголок с варежкой для купания, пять впитывающих пеленок и соска-пустышка.

- Изменения в составе подарочного комплекта внесены с учетом обращений родителей новорожденных и результатов мониторинга отзывов молодых матерей в социальных сетях, - добавили в Управлении ЗАГС Ленинградской области.

ВОПРОС ДНЯ

А вы сталкивались с редкими именами?

Валерия ЛОШАК, художница, член Союза художников России, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса:

- На память приходит имя одного из наших учеников - Ратмир. Не совсем привычное древнерусское имя. Такие редкие имена бывает сложно запомнить с первого раза, поэтому делаем себе пометки, придумываем уменьшительно-ласкательный вариант. Но мы заметили, что к детям с необычными именами их сверстники относятся с большим интересом и вниманием. И уж точно человек с таким именем не будет забыт.

Андрей СЕРГЕЕВ, творческий руководитель театральной студии во Всеволожске:

- В наших группах часто занимаются дети с необычными именами - все-таки у творческих родителей, которые хотят, чтобы их ребенок тоже развивал в себе эти качества, с фантазией все хорошо. Больше всего мне запомнилась девочка с именем Санта - «святая» в переводе с итальянского, а с древнееврейского «светлая». Но это мы, взрослые, знаем, а дети малышку дразнили.

Евгений РОДКИН, член Ассоциации психологов Ленинградской области:

- Лично для меня имя больше говорит не о человеке, а о его родителях. Среди самых редких, пожалуй, Констанция, хотя сейчас оно уже на слуху.

Ольга ЗИНОВЬЕВА, многодетная мать из Гатчины:

- Своих детей я назвала славянскими именами - Ярослав, Борис, Светлана и Людмила. Мне кажется, имя должно по смыслу и духу соответствовать месту, стране, в которой живешь.

Марина АРИЕВА, учитель биологии, школа №1 Всеволожского района:

- Больше всего необычных имен было в конце девяностых - начале двухтысячных годов. У нас учились Марианна, Изабель, Анжелика, Есения, Остап, Марс, Майкл. Сейчас стало больше древнерусских имен - Добрыня, Ярослав, Радомир, София.

Елена МОРГУНОВА, жительница Ломоносовского района:

- Я в жизни не встречала, но, помню, в газете читала историю про какого-то подполковника, который назвал свою дочку Россия. Ох, наверное, намается эта кроха в школе! Хотя, пока маленькая, наверное, ничего. Можно было бы петь вместо колыбельной песню: «У моей России длинные косички, у моей России светлые реснички…»