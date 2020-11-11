Проект бюджета на 2021 год в Ленобласти: сколько денег выделят на медицину, образование и дороги

На первом месте, конечно, образование Фото: Олег ЗОЛОТО

Завтра, 12 ноября, в Законодательном собрании Ленобласти состоится первое чтение бюджета на 2021 год. Это первый бюджет, который принимают в «коронавирусную» эпоху с поправкой на расходы, связанные с пандемией.

СМОТРЕТЬ С ОПТИМИЗМОМ

- В борьбу с коронавирусом Ленобласть вложила свыше 7 миллиардов рублей, - говорит первый заместитель председателя правительства региона Роман Марков. - Из них 2 миллиарда - средства регионального бюджета, остальное - из федерального. Эти средства не были предусмотрены в начале 2020 года, но тем не менее мы не допустили ни одного провала в экономике и не остановили ни одной стройки в регионе.

В общем, настроение у финансового блока достаточно оптимистичное. Как заявил на общественных слушаниях Роман Марков, несмотря на дополнительные вызовы «ковидного» времени и экономические колебания, бюджет позволит области выполнить все запланированные социальные обязательства.

- Мы должны для себя понять, что других условий у нас не будет, мы должны к ним адаптироваться, - пояснил чиновник. - Жители должны получать бесперебойно все услуги, все нормативные публичные обязательства. И тот бюджет, который мы сегодня планируем на 2021 год и плановый период, позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее. Мы не только покрываем финансированием все текущие обязательства, но и предусматриваем определенный задел, для того чтобы стимулировать экономическое развитие Ленинградской области.

Да, как и в прошлые годы, бюджет будет социально направленным, топ-3 сферы - образование, здравоохранение, социальная поддержка. Суммарно на них приходится 84,5 миллиарда рублей. Это более 55 процентов от всех годовых запланированных доходов.

Пандемия внесла свои коррективы: на медицину заложили больше, чем планировали ранее Фото: Артем КИЛЬКИН

ЧТО В ФОКУСЕ?

На первом месте, конечно, образование. Кстати, на реновацию образовательных учреждений в Ленобласти планируют направить 650 миллионов рублей, причем привести в порядок не только школы и детские сады, но и лагеря, где ребята отдыхают на каникулах.

На втором месте - медицина.

- При формировании и исполнении бюджета мы всегда говорим, что в такой ситуации, как пандемия, прежде всего нам необходимо полностью обеспечить функционирование нашего здравоохранения, чтобы оно было абсолютно готово к любому развитию ситуации, - подчеркнул Роман Марков. - При этом мы будем продолжать систему ремонтов наших клиник, которые работают на территории районов. Несмотря на то что сейчас очень серьезные средства отвлечены на борьбу с ковидом, мы считаем, что ни в коем случае нельзя снижать внимание к плановой медицинской помощи. Нельзя оставлять сердечно-сосудистые заболевания, онкологию, на эти направления мы полностью предусматриваем финансирование.

Больше, чем в прошлом году, потратят на дорожную отрасль - ее финансирование выросло почти на 10 процентов. В расходы записали в том числе строительство новых объектов и лизинг дорожной техники. Больше денег дали культуре - на 13,6 процента.

На развитие туризма планируют потратить 300 миллионов рублей, и это уже на 46,4 процента больше, чем годом ранее. Рекорд по приросту у сферы комплексного развития сельскохозяйственных территорий - более чем на 56 процентов. Всего на развитие выделят 2,8 миллиарда рублей.

На развитие общественной инфраструктуры по инициативам жителей (это дотации муниципальным образованиям. - Прим. ред.) предусмотрено 506,7 миллиона рублей. Кроме того, 250 миллионов рублей выделят на поддержку территориальных общественных самоуправлений в административных центрах и городских поселках, 209,1 миллиона направят на поддержку инициатив сельских старост.

- Проекты уже прошли согласование и ожидают реализации, - рассказали в областном ЗакСе. - Это и детские площадки, и уличное освещение, и места массового отдыха.

А ЧТО ЕЩЕ?

Расходы на национальные проекты в 2021 году составят 12,3 миллиарда рублей, при этом 8,6 миллиарда будет выделено из областного бюджета. Наиболее капиталоемкими станут проекты по направлениям «Демография», «Жилье», «Дороги», «Экология» и «Здравоохранение».

И, конечно, экология. Тема мусора в этом году звучит особенно громко. Так, на оборудование контейнерными площадками в Ленобласти в следующем году потратят около 170 миллионов рублей. Еще 100 миллионов - ликвидация нелегальных свалок, хотя, по словам Маркова, это «очень жалко и обидно».

- Конечно, мы могли бы найти более эффективное применение этим деньгам, чем убирать за теми, кто создает свалки, а ведь создают их наши люди, - подчеркнул Марков. - Поэтому мы предполагаем не только работать над ликвидацией, но и вести разъяснительную работу.

КСТАТИ

Мало распределить деньги, важно еще и объяснить жителям региона, на что они потрачены и почему было принято именно такое решение. Поэтому в правительстве Ленобласти взяли курс на открытый бюджет.

- Наша главная задача - сделать бюджет открытым, - говорят власти. - Нам крайне важно, чтобы жители Ленинградской области понимали, для чего бюджет и как мы его расходуем, ощущали на своей земле те действия, которые мы запланировали.

СКАЗАНО!

«Наша позиция - жить на свои, прибегать к заимствованию только в крайнем случае. По итогам 2019 года мы вошли в число 26 регионов с высоким качеством управления. Это говорит о том, что наша совместная работа дает свои результаты и позволяет нам успешно выполнять свою работу».

(Роман МАРКОВ, первый заместитель председателя правительства региона, - на общественных слушаниях по бюджету на 2021 год.)

ЦИФРА НОМЕРА

14 250 рублей составляет минимальная заработная плата в Ленобласти. В 2021 году она будет постепенно повышаться. Отметим, что это выше, чем в среднем по стране. В России минимальная зарплата составляет 12 392 рубля

КОНКРЕТНО

Каким будет бюджет Ленобласти 2021*:

доходы - 149,2 млрд рублей

расходы - 162 млрд рублей

дефицит - 12,8 млрд рублей (или 9,5 % к уровню собственных доходов).

На что потратят деньги (топ-10 расходов по госпрограммам):

образование - 36,1 млрд

здравоохранение - 25,4 млрд

социальная поддержка - 23 млрд

дороги - 15,3 млрд

ЖКХ и ТЭК - 10,1 млрд

городская среда и жилье - 9 млрд

управление госфинансами и госдолгом - 5,4 млрд

сельское хозяйство - 5,3 млрд

культура - 4,1 млрд

цифровое развитие - 3 млрд.

* Цифры перед первым чтением.