Антирекорды заболеваемости и смертности от коронавируса зафиксированы в Санкт-Петербурге 11 ноября 2020 года

В Петербурге зафиксированы антирекорды заболеваемости и смертности от COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН

Пандемия коронавируса в Санкт-Петербурге бьет все антирекорды. В среду, 11 ноября 2020 года, в городе было зафиксировано сразу самое большое количество заболевших за сутки человек, а также смертей.

- На 11 ноября в Северной столице заболели еще 1 574 человека, всего 74 485 за время пандемии. И зарегистрировано 74 летальных случая. За время время в городе скончались 4 317 человек, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Если заболеваемость коронавирусом в Петербурге каждый день устанавливает новый рекорд начиная с 14 октября, то предыдущий рекорд смертности был зафиксирован 4 ноября, когда умерли 66 человек.

В среду в Смольном прошло совещание, на котором вице-губернатор Олег Эргашев сообщил, что число новых случаев заболевания коронавирусом за неделю увеличилось на 50 процентов.

- Коэффициент с 10 ноября составляет 1,3. Число госпитализаций выросло на 18,1 процентов. Сейчас в реанимационных палатах находятся 614 человек, из них на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) - 297, - рассказал Эргашев.

На данный момент в Петербурге подготовлено 1778 коек оборудованных ИВЛ. Еще 4978 - кислородом. Все больницы обеспечены оборудованием.

Также губернатор Александр Беглов заявил, что в городе могут быть введены более жесткие ограничения, в случае, если эпидемия продолжит набирать обороты.

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