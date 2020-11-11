Как может измениться программа расселения коммуналок в Санкт-Петербурге

В Петербурге могут измениться правила расселения коммунальных квартир. Фото: Олег КУЗЕНКОВ

Петербург – не только культурная столица, но еще и «коммунальная». Со вторым званием город активно борется, но пока атмосфера общих кухонь и санузлов позиций не сдает. Сейчас в городе насчитывается больше 60 тысяч коммунальных квартир, в которых проживают около 200 тысяч семей. Недавно в Смольном анонсировали новый законопроект, который поменяет правила расселения коммуналок. Как заявили в правительстве, нужно это для того, чтобы более эффективно расходовать бюджетные средства и ускорить сам процесс расселения для очередников. Над документом еще работают, однако текст проекта уже доступен на официальном сайте Смольного. «Комсомолка» решила разобраться, что изменится для петербургских очередников и какие нюансы в расселении могут появиться, если закон примут.

ДОГОВОРИТЬСЯ С СОСЕДОМ

Елена Логинова – жительница 12-комнатной коммуналки в Петербурге. Из простого городского очередника, которому нужно пройти огонь, воду, медные трубы и провести годы (а то и десятки лет!) в ожидании переезда, она превратилась еще и в консультанта по жилищным программам. И собрала инициативную группу, которая бесплатно помогает горожанам разобраться во всех тонкостях расселения коммуналок, документах и условиях. Конечно, новый законопроект вызвал много вопросов у очередников, которые они активно задают в соцсети.

В первую очередь разволновались жители тех коммуналок, где соседи не договорились о расселении квартиры полностью. Например, некоторые ни в какую не хотят переезжать из своей комнаты с видом на Фонтанку – пусть и на окраину города, но в отдельное жилье. Если новый закон примут в том виде, в котором он сейчас представлен, очередники из других комнат не смогут получить свои выплаты.

Жильцы коммуналок делят с соседями кухни и ванные комнаты. Фото: Артем КИЛЬКИН

– До сих пор в случае, если нет согласия всех собственников на расселение, социальные выплаты на улучшение жилищных условий предоставлялись отдельным городским очередникам, готовым переехать, но квартира при этом не расселялась. Теперь предложен другой порядок – выделять средства тем, кто готов расселяться сразу всей квартирой, – рассказывают в Смольном.

Позиция города понятна: так действительно избавиться от феномена коммуналок будет легче. Однако что делать тем, кто теперь потеряет возможность переезда?

– Есть люди, которые встали на программу еще в 80-х годах. Вдумайтесь: они около 30 лет на очереди. Это, например, пенсионеры, которые не могут взять ипотеку или не могут получить помощь по программе для молодежи. Такие семьи оказываются в тупике, – рассказывает Елена Логинова.

В Петербурге есть огромные коммуналки, жителям которых очень сложно расселиться. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Один из вариантов – встать на другие программы для улучшения жилищных условий. Например, «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге» или «Молодежи – доступное жилье». Однако не все могут стать их участниками: понятно, что программы для молодежи, к примеру, имеют возрастной ценз. Кроме того, другие программы, как и по расселению коммуналок, тоже переполнены.

КОМНАТА ПРЕВРАЩАЕТСЯ…

Особенно сложно решить проблему с расселением многокомнатных квартир. Тут уже дело не только в соседях, но и в том, что далеко не каждый инвестор хочет выкупить огромную 15-комнатую «убитую» коммуналку, даже если все жильцы готовы уехать.

В петербургских коммуналках своя атмосфера. Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, что многокомнатными считаются квартиры с пятью и более комнатами и пятью и более отдельными семьями. А также квартиры без ванной и централизованного горячего водоснабжения с четырьмя комнатами и семьями. По действующей редакции закона если жители таких коммуналок стоят на очереди 15 и более лет, то они имеют первоочередное право на участие в программе расселения. Но в новом проекте этот пункт предлагается исключить.

– Я живу в многокомнатной квартире с 2007 года – более 10 лет. И как раз скоро должно было быть 15 лет. В программе стою с 2017-го года. И если закон примут, то три года я просто потеряю. Сначала я стоически приняла факт, что на очереди придется стоять 15 лет. А теперь мою категорию могут и вовсе выкинуть, – говорит Елена Логинова.

Новые правила должны помочь Петербургу справиться с феноменом коммуналок. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Зато явно повезло жильцам маленьких коммуналок. В документ хотят ввести понятие малонаселенной коммунальной квартиры. В такой должно проживать не более трех собственников или нанимателей. И именно очередники из таких квартир смогут получить первоочередное право на расселение.

– Чем меньше людей – тем проще договориться, – говорит генеральный директор одного из агентств недвижимости Владимир Чмеленко. – Для инвестора есть большая разница: выкупить квартиру с двадцатью комнатами или с двумя. Когда этот рынок только начал формироваться, компании скупали большие коммуналки и выводили их в элитное жилье. Но сейчас уже все, что можно, выкуплено. А каждому, кто остался в коммуналках, сложно отдельно купить квартиру, еще и со всеми условиями – например, там же на Васильевском острове, где он жил. И даже если человек выдвигает небольшие требования и готов переехать в другой район, это все равно очень дорого. Особенно в свете текущих событий – ситуации на рынке из-за коронавируса.

Есть коммуналки "убитые", на которые не смотрят даже инвесторы. Фото: Артем КИЛЬКИН

А ЧТО ЕЩЕ?

Пожалуй, одно из самых привлекательных изменений в проекте закона – новые льготы. Касаются они выкупа очередниками последних комнат в коммуналке у города. Например, в квартире освобождается соседская муниципальная комната. Город заинтересован в том, чтобы оставшиеся жильцы ее приобрели – тогда квартира перестанет быть коммунальной. Однако зачастую средств на это у горожан не хватает. Поэтому предлагается выкупить ее с понижающим коэффициентом 0,3 от рыночной стоимости. Грубо говоря, если комната стоит 1,5 миллиона, то очередник имеет право приобрести ее за 450 тысяч.

Условия, при которых можно встать на городскую очередь по действующему закону:

- иметь регистрацию в Петербурге не менее 10 лет

- последние пять лет не ухудшать жилищные, совершать сделки по отчуждению имущества и т.п.

- должно быть менее 15 квадратных метров общей площади на человека в коммуналке

*При договоренности с соседями на полное расселение квартиры работают те же требования, кроме условия по метражу. Сколько «квадратов» приходится на человека – не важно, главное, чтобы у человека отсутствовали иные жилые помещения.

Что может измениться по новому закону:

- При расселении коммуналки полностью могут исключить пункт о том, что метраж не важен. То есть те, у кого большие площади (более 15 «квадратов» на человека), не смогут участвовать в программе.

- Чтобы быть признанным нуждающимся в жилых помещениях, нужно было лишь три пункта, перечисленных выше. Помимо них, нужно будет также иметь статус малоимущего.

ВАЖНО

Пока все эти предложения – только проект закона, который все еще находится в работе. Документ только предстоит внести на рассмотрение в ЗакСобрание. Затем он должен пройти три чтения, а значит, не исключены поправки.

НА ЗАМЕТКУ

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Жилищный комитет

Горжилобмен

Центр доступного жилья

Группа активистов в сфере жилищных программ

Куда обращаться для участия в программе: Горжилобмен, ул. Бронницкая, д. 32, тел.: 576-00-00

Для включения коммуналки в перечень подлежащих расселению: В жилищный отдел администрации района по месту жительства.