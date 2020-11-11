Петербуржцы во время пандемии покупали одежду онлайн в 7 раз чаще обычного. Фото предоставлено пресс-службой МТС.

МТС Банк изучил, как изменились предпочтения жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области при совершении онлайн-покупок в октябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с ограничительными мерами из-за распространения коронавирусной инфекции. Анализ собственных данных показал, что безусловным лидером по приросту количества платежей стали магазины одежды. Здесь в октябре 2020 года по сравнению с тем же периодом прошлого года количество транзакций увеличилось в 7,7 раза, средний чек при этом уменьшился в 2,8 раза до 1927 рублей.

Первый резкий рост онлайн-продаж одежды наблюдался в марте-апреле 2020 года во время самоизоляции, введенной в России из-за пандемии коронавируса. Тогда потребители были вынуждены перейти к онлайн-покупкам одежды поскольку все офлайн магазины были закрыты. Осенний рост можно объяснить тем, что люди оценили удобство шопинга, не выходя из дома, тем более, что часть интернет-магазинов предоставляет возможность бесплатной примерки и возврата не подошедшей вещи. Также многие крупные сетевые магазины стали предлагать дополнительные скидки при онлайн-покупках.

На втором месте по увеличению количества продаж в онлайне – курьерские услуги. Прирост в этой категории в октябре составил 3,5 раза год к году, средний чек на их оплату увеличился в 2,1 раза. Затем идет программное обеспечение – рост в 3,3 раза, снижение среднего чека здесь составило 47%.

Снижение среднего чека в половине категорий на фоне значительного роста продаж говорит о том, что онлайн-покупки россияне стали совершать чаще, но при этом подходить к выбору товаров более экономно. Самое значительное увеличение среднего чека наблюдается при оплате курьерских услуг (в 2,1 раза) и благотворительности (+86%).

Примечательно, что в категориях, которые были изначально ориентированы на онлайн, изменения произошли незначительные. Так, например, продажи приложений и игр для смартфонов, игровых консолей и компьютеров выросли всего на 7%, а в телекоммуникационных услугах количество транзакций, наоборот, уменьшилось на 5%. При этом значительно увеличились досуговые категории: онлайн-кинотеатры (+92%) и онлайн-знакомства (+53%), что объясняется ограниченными возможностями в реальном общении.

Учитывая потребности клиентов, МТС Банк в конце октября изменил категории с повышенным кэшбэком для держателей дебетовых и кредитных карт линейки MTS CASHBACK. Теперь кэшбэк в размере 5% по универсальной и виртуальной картам MTS CASHBACK и 3% по виртуальной предоплаченной карте MTS CASHBACK Lite будет начисляться на категории: магазины одежды; магазины детских товаров; доставка еды из ресторанов и кафе; фастфуд, рестораны и бары.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Учитывались платежные операции в октябре 2019-2020 годов по соответствующим МСС-кодам.