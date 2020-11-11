Мужчина зарубил женщину топором прямо в торговом комплексе во Всеволожске

Во Всеволожске мужчина зарубил женщину топором прямо в парикмахерской. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Кровавая драма разыгралась во Всеволожском районе Ленинградской области днем 11 ноября. В один из салонов красоты города Всеволожска вошел мужчина с пистолетом и топором. Он выстрелил в одну из сотрудниц салона из травмата, а потом зарубил ее насмерть.

- Около 13.50 в полицию поступило сообщение от очевидца о том, что в торговом комплексе, расположенном на городе Всеволожске на Магистральной улице, неизвестный мужчина выстрелил в девушку-кассира из травматического пистолета, после чего нанес ей телесные повреждения. От полученных травм женщина скончалась, - сообщили «Комсомольской правде» в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Мужчину на месте происшествия задержали сотрудники ДПС, находившиеся на патрулировании неподалеку. Сейчас нападавший доставлен в территориальный отдел полиции. По предварительным данным, он является уроженцем Белоруссии. Погибшая - его жена.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. На месте ЧП работают экстренные службы и представители Следственного комитета.

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По данным Главного следственного управления Следкома России по Ленинградской области, нападавший - мужчина 1968 года рождения - несколько раз выстрелил из травматического оружия в лицо своей супруги, а затем «нанес множественные удары тупым предметом». Пострадавшая скончалась на месте, ее муж задержан.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Известно, что у погибшей женщины осталась маленькая дочь.