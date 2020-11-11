Видео момента убийства женщины в ТЦ во Всеволожске показал Следственный комитет

Во Всеволожске муж убил жену топором из-за развода. Фото: СОЦСЕТИ

Следственное управление Следкома России по Ленинградской области опубликовало видео с камер наблюдения в торговом центре во Всеволожске, где ревнивый муж насмерть забил жену топором. Трагедия произошла днем 11 ноября у двери салона красоты, которым владела погибшая.

- По данным следствия, 11 ноября 2020 года в одном из торговых комплексов города Всеволожска Ленинградской области мужчина произвел несколько выстрелов из травматического оружия в лицо своей супруги, а затем нанес множественные удары тупым предметом, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Известно, что причиной конфликта супругов стало расставание. 36-летняя женщина решила уйти от своего 52-летнего супруга, который был решительно против. Поначалу он угрожал жене, даже отрезал длинную косу, заманив домой под предлогом того, что женщине надо забрать ее вещи.

Но все это лишь ухудшило ситуацию и днем 11 ноября супруг пришел к ней на работу, где и устроил кровавую расправу.

Сам преступник был задержан нарядом ДПС, который вызвали очевидцы трагедии.

По факту произошедшего возбуждено дело об убийстве, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Известно, что у пары осталась 5-летняя дочь. Сейчас решается вопрос о том, с кем девочка будет жить дальше. По словам знакомой погибшей женщины, у нее есть родные в Молдавии. А пока ребенка отправили в детский приют.