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Общество

Жесткая самоизоляция - наш единственный выход?

Эксперты оценили развитие эпидемии COVID-19 в Петербурге
Сергей ВОЛЧКОВ
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По словам экспертов, эпидемия в Санкт-Петербурге вряд ли остановится, если не принять жесткие меры.

По словам экспертов, эпидемия в Санкт-Петербурге вряд ли остановится, если не принять жесткие меры.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам заместителя директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера по инновационной работе, одного из ведущих в стране специалистов по коронавирусу Александра Семенова, эпидемия и в Санкт-Петербурге в частности, и в России в целом может завершиться лишь при двух условиях.

- Либо все вакцинируются, либо все переболеют, - констатировал Семенов. - Но нужно понимать, что и то, и то - процессы не однодневные. Поэтому при текущей ситуации мы вполне можем ожидать, что эпидемия растянется и на весь 2021 год.

По словам Семенова, существующих ограничительных мер в виде запрета на работу фуд-кортов в торговых центрах, требования к ресторанам и кафе закрываться в 23.00 и так далее недостаточно, для того чтобы разорвать цепочку заражений.

- Сейчас наш единственный выход - новый тотальный «карантин», - отмечает эксперт. - Только уже правильный - с обязательным, а не рекомендованным, соблюдением и под жестким контролем. Я понимаю, что это ужасно, но справиться с эпидемией в короткие сроки мы можем только так.

Специалисты уверены: условия работы врачей можно облегчить.

Специалисты уверены: условия работы врачей можно облегчить.

Фото: Артем КИЛЬКИН

МЕДИЦИНА, А НЕ ЭКОНОМИКА

Впрочем, существует и другое мнение. Заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ, доктор медицинских наук, профессор Алексей Яковлев считает, что масштабный локдаун ничего не изменит.

- Подъем у нас есть везде, и везде он примерно одинаков, - констатирует Яковлев. - Поэтому оттого, будут люди контактировать или не будут, сильно хуже не станет. А чтобы справиться с эпидемией, мы должны изменить сам подход к ее восприятию и сосредоточиться на решении медицинских, а не экономических и социальных проблем.

Так, по словам специалиста, первоочередная задача властей сейчас - грамотно организовать работу медицинской помощи.

- Во-первых, уже установлено, что инфицированный человек перестает быть заразным на седьмые-восьмые сутки, - отмечает Яковлев. - А значит, нет необходимости держать его в стационаре по четырнадцать и двадцать дней. Во-вторых, нужно облегчить условия работы врачей. Для работы с коронавирусом не нужны противочумные герметичные костюмы! Достаточно простого медицинского респиратора или пластикового экрана, которые защищали бы верхние дыхательные пути, и простой одноразовой медицинской одежды.

Кроме того, Алексей Яковлев назвал места, где люди заражаются чаще - это даже не транспорт и рестораны, а рабочие места и больницы.

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