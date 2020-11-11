«Они закрыли пост и велели не отставать»: петербуржец, чью жену полицейские сопроводили до роддома, просит наградить героев

Житель Красного Села Александр Кокух благодарит инспекторов за поступок.

В тот вечер, 2 ноября, житель Красного Села Александр Кокух и его беременная супруга проводили время в уютном семейном кругу в ожидании малыша. Но вдруг женщина схватилась за живот, и сразу стало ясно: ребенок готов появиться на свет прямо сейчас.

Поняв, что ждать скорую времени нет, Александр посадил жену в машину и помчался в роддом. Но вот засада: из-за коронавируса тех, кто прибыл не на скорой, а на своем авто, могут не пустить. Да и какой роддом ближе? 9-й или 10-й? Все эти мысли сменяли друг друга в голове у взволнованного мужчины. Но тут на горизонте показался пост ГИБДД. Пожалуй, это был один из немногих случаев, когда водитель радуется встрече с инспектором.

- Я на самом деле остановился, чтобы узнать у них, до какого роддома быстрее доедем, - рассказывает Александр корреспонденту «КП». – Они спросили, что случилось, и я ответил, что супруга рожает. Они не стали задавать лишних вопросов, а просто сразу закрыли пост, сели в свой автомобиль и сказали, чтобы я ехал за ними и не отставал.

Счастливый папочка восхищен помощью сотрудников ГИБДД.

Александр был в шоке и в восторге одновременно. Признается: сначала думал, что полицейские просто доложат о ситуации по рации. На то, что их возьмутся сопровождать, мужчина даже не рассчитывал.

- Когда мы уже подъезжали, они пересадили жену в свою машину, а мне сказали ехать домой, - вспоминает он. – Меня бы ведь из-за пандемии все равно не пустили на территорию роддома.

Передать супругу Александра врачам инспекторы-волшебники успели как раз вовремя. И уже спустя два с половиной часа женщина родила здорового сынишку. К слову, у пары это уже второй ребенок. Старшему сейчас 4,5 годика.

В настоящий момент все счастливое семейство в сборе – маму с малышом выписали из роддома пять дней назад.

- Я очень благодарен инспектору отдельного батальона №1 ДПС ГИБДД капитану полиции Александру Кусачеву и старшему прапорщику полиции Виталию Созину, - улыбается мужчина. – Теперь хочу обратиться в МВД, чтобы их наградили. Они прекрасно себя повели и поступили как настоящие мужчины. И я сейчас все это рассказываю только для того, чтобы люди знали, какие в нашем городе прекрасные полицейские.