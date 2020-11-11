Как проходит осенний призыв в Ленобласти

Осенне-зимняя призывная кампания продлится до 31 декабря. Фото: Олег ЗОЛОТО

Эпидемия эпидемией, а призыв по расписанию. Прямо сейчас проходит осенне-зимняя призывная кампания.

- Одним из первостепенных вопросов призыва является недопущение проникновения коронавирусной инфекции в Вооруженные силы РФ, - сообщил военный комиссар Ленинградской области Петр Ашхарумов. - Для этого проводятся противоэпидемиологические меры от порогов комиссариатов, каждый из которых сейчас работает в условиях усиленного противоэпидемиологического режима, до прибытия новобранцев в воинские части.

Чтобы не допустить скопления призывников, скорректирован график заседания призывных комиссий. На пунктах соблюдается социальная дистанция и разграничение потоков людей.

В соответствии с решением губернатора и распоряжением комитета по здравоохранению Ленобласти будущие солдаты проходят двухэтапное тестирование на COVID-19. Только после этого их допускаются на сборный пункт. Такой сложный подход во время весеннего призыва позволил не допустить отправки болеющих в армию.

У всех есть средства индивидуальной защиты. Дезинфекция ежедневно.

По состоянию на 9 ноября лучшими по организации и проведению призыва граждан на военную службу являются призывные комиссии Бокситогорского, Лодейнопольского, Подпорожского, Приозерского и Тихвинского муниципальных районов.

Напомним, осенне-зимняя призывная кампания продлится до 31 декабря. Ежегодно Ленинградская область успешно проводит призывные кампании и выполняет план по призыву на 100 процентов.