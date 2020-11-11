Вузы Санкт-Петербурга полностью перейдут на дистанционное обучение с 13 ноября

Петербургские университеты отправятся на дистанционку с 13 ноября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Университеты Санкт-Петербурга готовятся к полноценному дистанционному обучению с 13 ноября 2020 года. Перевестись на удаленку потребовали в Минобрнауки, исходя из ухудшения эпидситуации в Северной столице. Напомним, в городе который день не прекращается рост заболеваемости коронавирусом, устанавливая новые рекорды.

- Решение принято на основании большого количества обращений в адрес Министерства науки и высшего образования РФ и в целях снижения рисков распространения COVID-19. Вузам рекомендовано предусмотреть меры социальной поддержки студентов, - пояснили в официальном Telegram-канале Минобрнауки.

Отметим, что все подведомственные Минобрнауки вузы, расположенные в Санкт-Петербурге, перейдут на удаленку лишь до 6 февраля 2021 года. Зимнюю сессию придется сдавать в онлайн-формате.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил ректоров вузов по максимуму перейти на дистанционку из-за распространения коронавируса. Университеты готовились к смешанной форме обучения, но теперь придется все «переиграть». К слову, Политех ушел на удаленку еще до приказа Минобрнауки.