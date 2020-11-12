Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 12 ноября 2020 года: Введение более жестких запретов и показания к госпитализации с инфекцией

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 12 ноября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» сделала подборку последних новостей о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 12 ноября 2020 года. За минувший день в Северной столице инфекцию нашли еще у 1 574 горожан. По словам властей, за неделю число новых случаев COVID-19 выросло на целых 50%. Пациентов с инфекцией принимают уже 20 стационаров, а свободных коек между тем осталось лишь 7%.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи диагностировали COVID-19 у 74 485 человек, умерли 4 317 (+74 за сутки), а выздоровели 45 032 (+780), - передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Ни недели без новых ограничений. На этот раз более жесткие запреты вступят в силу с 14 ноября. Массовые мероприятия теперь будут включать не больше 50 участников, заполнять залы в кинотеатрах или на концертах разрешат только наполовину, для горожан старше 65 лет введут обязательную самоизоляцию, а некоторые государственные кружки и секции прекратят работу.

По словам профессора Политеха Алексея Боровкова, который руководит прогнозной группой по коронавирусу в Санкт-Петербурге, новые ограничения далеко не последние. Эксперт считает, что как минимум можно ждать полной дистанционки для учебных заведений и некоторых предприятий.

Вдобавок запреты пришли от Минобрнауки – вузы Северной столицы полностью перейдут на дистанционное обучение из-за ухудшения эпидситуации в городе. В школах же остаеются очный и смешанный формат занятий. Пока в Санкт-Петербурге на карантин закрыты только 67 классов в 30 образовательных учреждениях.

В Комздраве рассказали, кому из больных коронавирусом петербуржцев можно рассчитывать на госпитализацию в стационар. Оказывается, «путевка» в больницу предписана лишь пациентам в тяжелом и крайне тяжелом состоянии здоровья. «Легких» и «средних» зараженных могут госпитализировать лишь в случае наличия хронических заболеваний.

Что касается эпидситуации в Ленинградской области, то там за время пандемии заболели 13 212 человек (+174 за сутки), выздоровели 7 667 (+121 за сутки), скончались 117 (+0). По последним данным, среди активных больных есть 173 ребенка.