Доминанта будущего

Замысел Растрелли во многом опережал свое время, но теперь есть все возможности, чтобы воплотить его в жизнь. Иллюстрация: Юлия Михайлова.

ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ

Быть гениальным архитектором не так-то просто: у творца может возникнуть настолько необычный замысел, что осуществить его не всегда получается по разным причинам. Но проходит время, и у потомков появляется возможность реализовать задуманную когда-то уникальную идею. Главное, чтобы сохранилась память и видение мастера. Колокольня Смольного собора - один из таких проектов.

- Это уникальное, технически сложное сооружение даже по современным меркам, а для тех времен идея была слишком смелая. Не уверен, что тогда ее можно было воплотить в том виде, в каком она была задумана. Возможно, именно поэтому Растрелли создал деревянный макет колокольни, который хранится в Академии художеств. Зодчий не раз упоминал, что колокольня Смольного собора - его величайшее творение, и переживал, что не реализовал свой замысел. Макет - своего рода наказ потомкам, чтобы они не забывали этот проект, понимали, как должна выглядеть постройка, и воплотили грандиозную идею в жизнь, - считает генеральный директор института «Геореконструкция» Алексей Шашкин.

Действительно, слабые петербургские грунты в свое время охладили пыл не одного архитектора и градостроителя. Растрелли с этой проблемой тоже столкнулся. В процессе проектирования собора Смольного монастыря он распорядился «ввиду слабости грунтов вынять оные на несколько сажений сверх». Именно поэтому у Смольного собора есть подземный этаж, который в Великую Отечественную войну служил бомбоубежищем.

- Ранее высота свай ограничивалась высотой дерева, а это максимум двенадцать метров, но чаще сваи были длиной шесть или девять метров. До хорошего грунта этой длины мало. Фундамент под Смольным собором был усилен, но колокольню он выдержать, возможно, не смог бы, или построенная колокольня повторила бы судьбу рухнувшей колокольни собора Святого Марка в Венеции, - продолжает Алексей Шашкин.

ТЕХНОЛОГИИ ПОЗВОЛЯЮТ

Под руководством Растрелли под колокольню был заложен фундамент, на котором были возведены два нижних яруса, достигающие карнизов рядом стоящих сооружений. Война с Пруссией и смерть императрицы Елизаветы Петровны поставили крест на грандиозной стройке. Однако сегодня, спустя более чем два века, специалисты утверждают: возвести колокольню Смольного в том виде, в котором ее задумал зодчий, технически возможно. Сейчас, например, в Петербурге на историческом фундаменте воссоздается колокольня Новодевичьего монастыря в Московском районе. Подлинный фундамент памятника планируется усилить сваями, которые будут опираться на надежные грунты - твердые и полутвердые суглинки.

- По такому же принципу можно усилить и фундамент колокольни Смольного собора, современные технологии это позволяют. Свайное основание будет не только гарантировать надежность сооружения, но и обеспечит безопасность примыкающих зданий-памятников. Тем самым мы получим важный эффект - воссоздание сооружения на его подлинной сохранившейся подземной части. Это своеобразная преемственность через века, - добавляет Алексей Шашкин. - Относиться к идее воссоздания задуманных, но непостроенных памятников архитектуры можно по-разному. Все споры, которые сегодня ведутся о колокольне Смольного, основаны на вопросах вкуса и личных предпочтений. Нет никаких четких законодательных и юридических правил, которые бы говорили о том, допустимо такое строительство или нет. Воссоздание утраченных памятников, восстановление исторической справедливости - благородное дело. Если для этого есть техническая возможность, почему бы нам ее не использовать?