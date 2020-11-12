Диспансеризация и профосмотры приостановлены с 14 ноября в Санкт-Петербурге

С 14 ноября в Петербурге приостанавливается диспансеризация. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Диспансеризация и профессиональные осмотры приостанавливаются в Санкт-Петербурге с 14 ноября. Такое изменение в постановление «О мерах противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции» подписал губернатор Александр Беглов. Документ был дополнен пунктом 15.3.

- С 14.11.2020 обеспечить приостановление проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских организациях, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, - говорится в тексте постановления.

Другими словами, диспансеризация и профосмотры останавливаются только в госучреждениях и медцентрах, работающих по полису ОМС.

Напомним, что с 14,15 и 16 ноября в Петербурге вводятся новые ограничения. В частности, ограничивается проведение всех массовых мероприятий свыше 50 человек. Для их проведения придется получить отдельное разрешение.

Также работающих пенсионеров старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями отправили на удаленку и на самоизоляцию.

При этом, по мнению специалистов, нынешнее ужесточение режима - не последнее. И вскоре ситуация с заболеваемостью заставит еще жестче "закрутить гайки".