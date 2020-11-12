Облил бензином дом и ранил полицейского: Серийного поджигателя ищут с вертолета в Ленинградской области

Полиция разыскивает на вертолете серийного поджигателя в Ленинградской области Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области проходит операция по преследованию серийного поджигателя. Около 5 часов утра в четверг, 12 ноября 2020 года, сотрудники уголовного розыска приехали в поселок Доможирово Лодейнопольского района. Там они разыскивали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля УАЗ в деревне Александровщина, который произошел 1 ноября. К удаче полицейских они застали пиромана в тот момент, когда он собирался совершить новое преступление.

- Полицейские увидели, как мужчина обливал горючей смесью жилой дом и собирался его поджечь, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Всех увидевших подозреваемого просьба позвонить в полицию / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Оперативником пришлось действовать немедленно, так как в доме находились люди. Увидев полицейских, поджигатель бросился наутек, по пути дважды выстрелив из травматического пистолета. В итоге один из полицейских был ранен.

Мужчине удалось скрыться. Известно, что это ранее судимый за самоуправство 29-летний житель Бокситогорска Сергей Кравченко.

На данный момент местная полиция разыскивает беглеца. С учетом заболоченности местности в районе поисков, по обращению руководства Главка Правительством Ленинградской области предоставлены несколько вездеходов, а также планируется, если позволит погода, поднять в воздух вертолет.

Полиция просит местных жителей, которые располагают какой-либо информацией о разыскиваемом, сообщить по телефонам: 8-813-64-400-50, 8-999-045-31-50.