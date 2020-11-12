Смольный приостановил с 14 ноября 2020 года профилактические медосмотры и диспансеризацию: кого коснутся новые ограничения

Постановление не касается плановых приемов врачей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Александр Беглов дополнил новые ограничения, введенные в Санкт-Петербурге с 14 ноября 2020 года, еще одним пунктом. Теперь в городе будут приостановлены профилактические медицинские осмотры и диспансеризации.

Отметим, что еще два дня назад в Смольном сообщали: поликлиники работают в плановом режиме, диспансеризация идет. Но, к сожалению, ежедневный серьезный рост числа заболевших коронавирусом вынудил скорректировать планы.

"С 14.11.2020 обеспечить приостановление проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских организациях", - сказано в документе.

Как уточнили "Комсомольской правде в Петербурге" в комитете по здравоохранению города, постановление не касается плановых приемов врачей, даже если вы обращаетесь к ним не с жалобами, а в профилактических целях. Речь идет именно о комплексах мероприятий.

В Петербурге приостановлены профилактические медицинские осмотры и диспансеризации. Фото: Олег ЗОЛОТО

Так, профосмотры обычно проходят работники сферы общепита и торговли, детских и медицинских организаций и так далее. Врачи, которые раз в год обязательно проверяют детей в садиках и школах - это тоже профилактический осмотр. Он проходит ежегодно.

Диспансеризация, в свою очередь, более масштабное мероприятие. В возрасте с 18 до 39 лет ее можно пройти раз в три года, после 40 - каждый год. Петербуржцы уже волнуются: если они пропустили свой год из-за коронавируса, получится ли посетить врачей "вне плана". Но пока что ответа на этот вопрос нет.

Напомним, проведение профосмотров и диспансеризации уже приостанавливали весной и возобновили в июне. Из-за этого свое здоровье проверили меньше горожан, чем хотелось бы: по данным Смольного на конец сентября - всего лишь 53,1 процента от плана на год.

При этом, добавим, в постановлении речь идет лишь о медицинских организациях, которые участвуют в территориальной программе ОМС, то есть о том, что положено делать бесплатно, в рамках полиса. Коммерческие "чек-апы" на данный момент не запрещены.