На М-11 сэкономили энергии на 53 года подсветки Казанского собора.

11 сентября отмечается Международный день энергосбережения. На М-11 посчитали, сколько энергии сэкономлено всего за год на участке от Петербурга до Великого Новгорода за счет осознанного отношения к окружающей среде. Цифра составила 8 млн. кВт/ч. Этой энергии хватило бы, чтобы обеспечить энергией более 2000 семей в течение одного года, или же чтобы целых 53 года красиво подсвечивать Казанский собор, или же три месяца освещать всю Северную столицу праздничной новогодней иллюминацией!

При строительстве участков трассы с 684 по 546 км по проекту изначально предполагалось установить стандартные натриевые лампы, однако их из экологических и экономических соображений заменили на светодиодные. Это позволило сократить не только потребление электроэнергии, но и порядка 10-15% общего расхода энергии. А каждый сокращенный киловатт – это уменьшение выбросов углекислого газа. Такие лампы дают экономию 1,5 млн. тонн выбросов СО2 каждый год! Еще один позитивный эффект – современные светодиодные светильники не содержат опасную ртуть и не требуют отдельной утилизации.

Кроме того, дополнительную экономию до 5% электроэнергии дает система включения освещения по датчику наружной освещенности: лампы включаются не по графику, а по реальной потребности. Например, в летние «белые ночи» при достаточном для безопасности и комфорта водителей количестве света лампы могут не загораться почти всю ночь.

Забота об окружающей среде при эксплуатации М-11 – один из приоритетов «Магистрали двух столиц», оператора трассы на участке 546–684 км. Для защиты водоемов от загрязнения ливневыми стоками дорога оборудована локальными очистными сооружениями, земли рекультивировались после переустройства коммуникаций во время строительства. На путях миграции животных обустроены зверопроходы. При строительстве строго контролировалось экологическое воздействие на состояние водных биоресурсов и среды их обитания. Например, при возведении мостов минимизировались площади временного отчуждения прибрежной полосы водоохраной зоны водоемов, а в периоды нереста и нагула молоди рыбы были ограничены строительные работы. В 2018-ом в Ладожское озеро при содействии «Магистрали двух столиц» выпущены 150 тысяч мальков сига, выращенных на рыбной ферме недалеко от Сосново на берегу озера Суходольское.

СПРАВКА

«Магистраль двух столиц» – компания, которая в рамках концессионного соглашения занималась строительством этапов 7 и 8 трассы М-11 (участок длиной 141 км от Санкт-Петербурга до Мясного Бора) и до 2041 года эксплуатирует эти участки.