Музей-концлагерь для патриотического воспитания школьников появится в Карелии

В Карелии реконструируют концлагерь для малолетних узников ради патриотического воспитания школьников. Фото: vk.com/fond_vozmozhnosti

В Карелии реконструируют финский концлагерь с бытом малолетних узников, существовавший с 1941 по 1944 годы. Объект создают в одной из деревень Кондопожского района. Строительство уже подходит к концу - к примеру, готовы бараки и смотровые вышки. По задумке создателей, этот лагерь должен стать символом военных лет, а также вполне эффективным способом привлечения внимания молодежи к изучению истории своего края.

Концлагерь должен стать музеем истории края. Фото: vk.com/fond_vozmozhnosti

- Подобные реконструкции помогают напомнить о той цене, которые заплатили их предки, борясь каждый день за свободу, не только на полях сражений, но и в стенах лагерей! – пишут в своей группе во «Вконтакте» руководители благотворительного фонда «Открытые возможности», выигравшего президентский грант на создание бутафорского концлагеря.

К слову, основой реконструкции стали декорации фильма «Весури», посвященного страшному быту малолетних пленных в финских переселенческих лагерях времен Великой Отечественной войны, когда финны оккупировали Карелию. После резонанса в СМИ злые языки начали критиковать главу фонда Наталью Абрамову, называя идею реконструкции концлагеря недопустимой. Женщина отражает нападки в соцсетях.

Декорации фильма «Весури» перенесли в другую локацию летом. Фото: vk.com/fond_vozmozhnosti

- Историческая реконструкция – это символ стойкости и веры, а не ужаса, скорби и боли, как сейчас пытаются представить проект заинтересованные лица. Неужели Карелия не заслуживает знать и помнить свою историю, знать какой ценой нам дались эти голубые озера и сказочные леса, наши удивительные культурные объекты и туристические маршруты, которые так любят и ценят люди по всему миру?! – отвечает руководитель фонда.

Год назад глава Карелии Артур Парфенчиков сообщал, что музейную экспозицию откроют летом 2020 года. Теперь строители надеются успеть до новогодних праздников.