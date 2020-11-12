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Звезды

Сложный путь «К звездам»

Участниками новой постановки в Театре эстрады имени Райкина стали люди с ментальными особенностями
Ангелина ШАРЫПОВА
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Первый опыт выступления на большой театральной сцене стал удачным, несмотря на трудности, возникающие при подготовке

Первый опыт выступления на большой театральной сцене стал удачным, несмотря на трудности, возникающие при подготовке

Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

2 ноября в Театре эстрады прошла премьера спектакля по пьесе Наталии Мошиной «К звездам». В его создании участвовал творческий центр Андрея Носкова и Фонд президентских грантов в рамках социально-художественного проекта «Зеркало нормы». Проект направлен на адаптацию людей с ментальными особенностями, поэтому главные участники спектакля - люди с психическими расстройствами. Театральное искусство стало методом реабилитации пациентов.

- Год назад наш творческий центр выиграл грант, а в ноябре мы познакомились с участниками из диспансера, - рассказывает актер Ефим Роднев, сыгравший главного героя Бориса. - Нас консультировали врачи, помогали найти подход к пациентам. Надо отметить, что у ребят уже была своя театральная студия, где они занимались, но на большую сцену вышли впервые. Уже с марта началась плотная подготовка к спектаклю. Сначала было немного страшно, но интересно, потом я стал получать большое удовольствие от постановки. Ребята большие молодцы!

Герой Ефима Роднева обычный офисный работник, который проводит вечера перед телевизором, каждое лето ездит в отпуск в Турцию и ругается с женой из-за зарплаты. В один день ему сообщают, что именно его хотят похитить инопланетяне для исследования человеческого рода. Но спектакль далеко не о фантастических путешествиях с пришельцами, он о том, что же такое смысл жизни и стоит ли об этом задумываться.

Пьеса выбрана неслучайно, режиссеру Юлии Паниной было важно донести до зрителя, что жизнь не так сложна, как всем кажется.

- Для меня цель этого проекта - адаптация людей с ментальными расстройствами к миру. Зачастую мы воспринимаем их как некий зоопарк: приходим в диспансер, смотрим, пытаемся поучаствовать в их жизни. Я хотела, чтобы этим зоопарком сейчас стали мы для них, чтобы они смотрели со стороны и изучали. Поэтому в спектакле есть один герой, отрезанный от мира, на которого все смотрят, вынуждают крутиться и о чем-то задумываться, - поясняет Юлия Панина.

Премьера оправдала ожидания создателей проекта, зрители были восхищены. Спектакль был показан четыре раза 2 и 9 ноября, но его создатели думают, что это далеко не последний опыт подобной работы.

КультураКультура: театр

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