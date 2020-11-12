Сложный путь «К звездам»

Первый опыт выступления на большой театральной сцене стал удачным, несмотря на трудности, возникающие при подготовке Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

2 ноября в Театре эстрады прошла премьера спектакля по пьесе Наталии Мошиной «К звездам». В его создании участвовал творческий центр Андрея Носкова и Фонд президентских грантов в рамках социально-художественного проекта «Зеркало нормы». Проект направлен на адаптацию людей с ментальными особенностями, поэтому главные участники спектакля - люди с психическими расстройствами. Театральное искусство стало методом реабилитации пациентов.

- Год назад наш творческий центр выиграл грант, а в ноябре мы познакомились с участниками из диспансера, - рассказывает актер Ефим Роднев, сыгравший главного героя Бориса. - Нас консультировали врачи, помогали найти подход к пациентам. Надо отметить, что у ребят уже была своя театральная студия, где они занимались, но на большую сцену вышли впервые. Уже с марта началась плотная подготовка к спектаклю. Сначала было немного страшно, но интересно, потом я стал получать большое удовольствие от постановки. Ребята большие молодцы!

Герой Ефима Роднева обычный офисный работник, который проводит вечера перед телевизором, каждое лето ездит в отпуск в Турцию и ругается с женой из-за зарплаты. В один день ему сообщают, что именно его хотят похитить инопланетяне для исследования человеческого рода. Но спектакль далеко не о фантастических путешествиях с пришельцами, он о том, что же такое смысл жизни и стоит ли об этом задумываться.

Пьеса выбрана неслучайно, режиссеру Юлии Паниной было важно донести до зрителя, что жизнь не так сложна, как всем кажется.

- Для меня цель этого проекта - адаптация людей с ментальными расстройствами к миру. Зачастую мы воспринимаем их как некий зоопарк: приходим в диспансер, смотрим, пытаемся поучаствовать в их жизни. Я хотела, чтобы этим зоопарком сейчас стали мы для них, чтобы они смотрели со стороны и изучали. Поэтому в спектакле есть один герой, отрезанный от мира, на которого все смотрят, вынуждают крутиться и о чем-то задумываться, - поясняет Юлия Панина.

Премьера оправдала ожидания создателей проекта, зрители были восхищены. Спектакль был показан четыре раза 2 и 9 ноября, но его создатели думают, что это далеко не последний опыт подобной работы.