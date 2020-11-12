Родственники уборщицы, ставшей главой села Повалихино, шокированы ее попыткой уйти в отставку

Родственники и знакомые депутата-уборщицы из Костромской области шокированы ее желанием уволиться. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Новость о том, что бывшая уборщица Марина Удгодская, выигравшая на выборах в родном селе Повалихино, собирается уйти в отставку, шокировала не только местных жителей, но и родственников женщины. Напомним, депутат, прогремевший на всю Россию, подала заявление об увольнении из-за свалившегося на нее груза ответственности.

А вот родне Марина ничего не сообщила. Брат Алексей Дунаев рассказал «Комсомолке», что не в курсе всех хитросплетений.

- Я все понимаю. Но я давно с ней не связывался, потому что сейчас просто на вахте нахожусь, - ответил журналисту «КП» брат Марины Удгодской.

Судя по всему, глава Повалихино увидела резонанс в СМИ, а также услышала десятки и, может быть, сотни просьб остаться в должности и передумала. В совете депутатов поселения не скрывают радости, ведь за Марину все переживают и верят, что она принесет пользу народу не только благодаря своей славе на всю страну, но и делу.

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Костромское село, сотворившее мировую политическую сенсацию, оторопело от свалившейся славы и журналистов. Спецкор "КП" Владимир Ворсобин поговорил с победительницей в голосовании, уборщицей Мариной Удгодской (подробности)