Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 13 ноября 2020 года: Ключевые факторы роста заболеваемости и приостановка медосмотров и диспансеризаций

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 13 ноября 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» подготовила последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 13 ноября 2020 года. За минувшие сутки в Северной столице инфекция обнаружилась еще у 1 667 горожан.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи диагностировали COVID-19 у 76 152 человек, умерли 4 385 (+68 за сутки), а выздоровели 45 871 (+839), - передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Ежедневный рост заболеваемости дает о себе знать – все больше зараженных детей приходится госпитализировать. Но коек для юных петербуржцев в стационарах еще полно. Между тем в городе уже 68 классов и 12 групп детских садов перевели на карантин по коронавирусу или ОРВИ.

Власти Санкт-Петербурга решили приостановить профилактические медосмотры и диспансеризацию с 14 ноября 2020 года. Как сообщили «Комсомолке» в Комздраве, постановление не затрагивает плановые приемы врачей – речь исключительно о комплексах мероприятий.

Губернатор Александр Беглов выделил три главных фактора роста заболеваемости инфекцией в Северной столицы. По мнению градоначальника, это возвращение петербуржцев из отпусков, новый поток туристов и не слишком хорошее соблюдение коронавирусных мер.

В Санкт-Петербурге выпустили уникальную тест-систему, которая почти за час определит наличие суммарных антител к COVID-19. Разработка вот-вот получит регистрационное удостоверение.

Добавим, что звезда фильма «Разные судьбы» Татьяна Пилецкая заразилась коронавирусом. 92-летняя артистка рассказала «КП-Петербург», как она себя чувствует.

Что касается эпидситуации в Ленобласти, то там за время пандемии заболели 13 380 человек (+168 за сутки), выздоровели 7 798 (+131 за сутки), скончались 117 (+0).