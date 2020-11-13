Город, которого нет: Архитектурные сооружения Санкт-Петербурга, которые не дошли до нашего времени

Некоторые известные архитектурные сооружения Петербурга мы уже никогда не сможем увидеть. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург нельзя представить без Петропавловки, Дворцового моста, Эрмитажа, Казанского собора и широкого Невского проспекта. Но за три века существования город, конечно, менялся. У Северной столицы было немало построек, которые мы уже никогда не увидим: церкви, памятники, мосты. «Комсомолка» собрала пять известных зданий и сооружений, которые канули в Лету.

Спас на Сенной

Спас на Сенной, пожалуй, самый известный утраченный памятник архитектуры в Петербурге. Там, где сейчас плотным потоком бегут пассажиры городской поздемки, когда-то стояла церковь. На Сенной площади ее построили в середине XVIII века. Простоять собору с колокольней удалось почти двести лет. И наверняка кто-то из читателей «Комсомолки» даже помнит, как она выглядела: по идеологическим соображениям ее снесли 1 февраля 1961 года. А уже в 1963 году на этом месте открылась станция метро «Площадь Мира», ныне – «Сенная площадь».

Сегодня рядом с метро стоит маленькая часовенка. Не исключено, что когда-нибудь на этом месте восстановят саму церковь. В 2014-м году территория, где когда-то стоял Спас на Сенной признали объектом культурного наследия, а до этого там проходили археологические работы. Сейчас на этом месте нельзя возводить никакие объекты.

Александр Брюллов. Литография 1822 г. / Коллекция Государственного Эрмитажа / hermitagemuseum.org

Когда-то на Сенной площади возвышалась красивейшая церковь. Фото: Олег ЗОЛОТО

Знаменская церковь

Еще одно место, где в Петербурге на месте церкви появилось метро, – площадь Восстания. На пересечении Невского проспекта и Лиговского канала в 60-х годах XVIII века сначала появилась деревянная, а в начале XIX века ее перестроили в каменную. Носила она название Знаменской, как и площадь, на которой стояла. Церковь разобрали в 1941 году, а через десять лет после окончания Великой Отечественной войны там открыли станцию метро «Площадь Восстания».

Фотография 1860-е гг. / Коллекция Государственного Эрмитажа / hermitagemuseum.org

Прямо на месте станции метро "Площадь Восстания" когда-то стояла церковь. Фото: Олег ЗОЛОТО

Немецкая реформаторская церковь

На пересечении Большой Морской и Почтамтского переулка грозно нависает над Мойкой здание, известное как бывший Дворец культуры работников связи. Сегодня на нем видны противоаварийные сетки, а свет в окнах отсутствует. В планах города сделать его частью общественного пространства «Почтовый квартал». А когда-то и без того колоритную часть города украшал высокий готический собор. Немецкую реформаторскую церковь построили в 1865 году. А в 30-е годы XX века из него сделали Дворец культуры работников связи. Храм был закрыт и перестроен в стиле конструктивизма с сохранением существующих стен.

Карл Булла. 1890-е гг. / Коллекция Государственного Эрмитажа / hermitagemuseum.org

Бывший ДК работников связи когда-то был Немецкой реформатской церковью. Фото: Олег ЗОЛОТО

Исаакиевский наплавной мост

Среди утраченных построек Петербурга не только церкви. В центре города мог быть еще один мост. Сегодня, учитывая загруженность трасс, он точно бы не помешал. Если бы он сохранился, то располагался бы между Дворцовым и Благовещенским и вел бы прямо от Медного всадника на Университетскую набережную. Это была первая переправа через Неву – Исаакиевский наплавной мост. Открылся он в 1727 году, через два года после смерти Петра I. Переправа была деревянная плашкоутная, то есть состояла из нескольких плавучих опор (плашкоутов), которые закреплялись на месте. При этом он мог разводиться для прохождения судов. Исаакиевский мост пережил несколько разрушений – из-за штормов и наводнений, а когда в конце XIX века рядом построили Благовещенский, он утратил свое значение. Сейчас на Университетской набережной есть мемориальная надпись, которая напоминает о первой переправе через Неву.

Беньямин Патерсен. 1799 г. / Коллекция Государственного Эрмитажа / hermitagemuseum.org

По несохранившемуся мосту можно было бы перейти с Сенатской площади на Университетскую набережную. Фото: Олег ЗОЛОТО

Каменный (Большой) театр

Петербург – город театров. Но один из них местные жители точно никогда не смогут пойти. На месте знаменитой консерватории когда-то стоял Большой (или, как его еще называют, Каменный) театр. Внешне он был очень похож на одноименный столичный. Открылся он в 1783 году и просуществовал до 1886 года. В свои годы Каменный театр был одним из крупнейших в России. Последним спектаклем, сыгранным на его сцене, стала опера «Кармен» Жоржа Бизе. Затем здание передали под консерваторию: при строительстве оно было частично разобрано и перестроено. Но судя по всему, учебное заведение, где сейчас идет реконструкция, может хранить те самые камни, из которых был построен театр.

Каспар Обах. Первая половина XIX в. / Коллекция Государственного Эрмитажа / hermitagemuseum.org

Консерватория была перестроена из Большого (Каменного) театра. Фото: Илья СМИРНОВ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Александр Кононов, зампредседателя Совета петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры:

– Если говорить о памятниках, которые играли важную архитектурную и градостроительную роль в нашем городе, то, безусловно, речь может идти о восстановлении. Более того, она уже идет и будет продолжаться. Уже восстановлен Рождественский храм на Песках, собор в Царском Селе. Готов проект восстановления Спаса на Сенной, который при соответствующем финансировании можно было бы осуществить. Понятно, что мы не сможем восстановить все объекты, которые потеряли, и это не приобретет массовый характер. Для воссоздания должен быть достаточный материал – замеры, чертежи, историческая иконография, иначе это будут фантазии. К счастью, наиболее выдающиеся архитектурные памятники в Петербурге сохранились.