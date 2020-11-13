Хотите познакомиться с рыжим котом - заказывайте доставку от «Галамарта». Фото предоставлено пресс-службой магазина «Галамарт».

Самая, пожалуй, необычная курьерская служба появилась у народного магазина «Галамарт» в Санкт-Петербурге: рыжие коты на велосипедах! Неизменные талисманы «Галамарта» не только заказ вовремя привезут, но и настроение поднимут. Встречайте сказочно быструю доставку в городе!

Издавна считается, что рыжие коты приносят в дом везение и удачу. А «галамартовские» коты привезут еще и необходимые вам товары из магазина – заказывайте все, что душе угодно!

Напоминаем, что в Петербурге действует бесплатная доставка при заказе от 500 рублей. После подтверждения от оператора доставка возможна уже на следующий день, и есть немалая вероятность, что заказ вам привезет именно курьер-кот.

Фото предоставлено пресс-службой магазина «Галамарт».

Ну, а приобрести в «Галамарте» можно буквально все для дома или дачи: посуду, бытовую технику, игрушки, разнообразные хозтовары и канцелярские принадлежности, инструменты и бытовую химию… Конечно же, по традиционным для «Галамарта» демократичным ценам.

Не забывайте при оформлении заказа проверять раздел акций: здесь каждый день действуют очень выгодные предложения на различные группы товаров.

Развозят заказы не только рыжие коты, но их становится все больше и больше! В любом случае, доставка – это крайне удобно: никаких очередей, толп и суеты, все быстро и четко.