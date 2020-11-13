Места в больницах пока есть, но нагрузка растет: Беглов рассказал, как Санкт-Петербург переживает осеннюю волну коронавируса

На медиков выпала большая нагрузка. И она растет с каждым днем. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о ситуации в здравоохранении и о том, как город переживает осеннюю волну коронавируса. В частности, глава Северной столицы отметил растущую нагрузку которая ложится на медиков.

- Каждый день идет большой прирост. Пока запасы есть. Но дальнейший рост означает, что придется плановые койки переводить в ковидные и сокращать плановую медицинскую помощь, - заявил губернатор в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Александра Беглова, в настоящее время в стационарах города лечатся больше пяти тысяч петербуржцев с коронавирусом. Еще почти 38 тысяч - дома. Отметим, что портал «Стопкоронавирус», отображающий данные региональных Оперативных штабов, пишет про 26,5 тысяч жителей Петербурга, находящихся в активной стадии болезни.

Что касается мест в больницах, то их пока хватает. Но уже впритык. Свободными остаются около 7% коек. Именно поэтому петербуржцам строго рекомендовано соблюдать все карантинные меры. Иначе придется «закрутить гайки».

- Пока мы можем держать удар. Когда подойдем к критической точке, тогда придется вводить более жесткие ограничения, - предупредил глава города.

Места в больницах еще есть, но ситуация напряженная. Фото: Артем КИЛЬКИН

Однако уже в декабре в строй будут введены еще три стационара, в общей сложности на 1000 коек. Еще 2500 мест есть во временном госпитале в Ленэкспо, половина из которых позволяет принимать средне-тяжелых больных.

Одновременно город наращивает производство медпрепаратов и готов объединять усилия с другими регионами.

- Очень важно делиться своими наработками и компетенциями. Петербургу тоже есть чем поделиться. Но в первую очередь наш город готов быть модельным регионом в отработке оптимальной структуры оказания помощи больным с ковид-19. Мы предложили объединить в Петербурге лучшие организационные, медицинские и парамедицинские практики страны. Это касается и подходов к организации резерва коек, и работы call-центров, и активного внедрения телемедицины, - заявил Александр Беглов.

Больше пяти тысяч петербуржцев лежат в стационарах с коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

И конечно же, Петербург не мог не объединить усилия по противостоянию инфекции с ближайшим соседом - Ленобластью. По соглашению губернаторов двух регионов, жители и Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут лечиться там, где в настоящий момент живут, вне зависимости от прописки.

- Мы – два самостоятельных субъекта Федерации, но единая агломерация. Не закрываемся друг от друга и не делим жителей на своих и чужих, - подчеркнул Беглов.