В Санкт-Петербурге стартует международный выставочный проект «В круге Дягилевом. Пересечение судеб»

В Санкт-Петербурге стартует международный выставочный проект «В круге Дягилевом. Фото предоставлено пресс-службой Банка ВТБ.

14 ноября в Шереметевском дворце - Музее музыки открывается выставка «В круге Дягилевом. Пересечение судеб». Она стала центральным проектом Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства и Международного фестиваля искусств «Дягилев. P.S.» в этом году. Экспозиция объединит живописные, графические и фотографические работы из ведущих музеев России и Европы, среди которых Третьяковская галерея, Русский музей, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Центр Помпиду (Париж), Художественный музей Руана, Музей Тиссена-Борнемисы (Мадрид), Национальная галерея современного искусства Турина, а также произведения из частных коллекций. Многие портреты из зарубежных собраний будут демонстрироваться в России впервые. Банк ВТБ поддержал проект в рамках целевой программы «Культурная страна» в статусе главного спонсора выставки.

В центре внимания Сергей Дягилев и люди, окружавшие его в разные периоды его жизни. Среди героев выставки: Анна Павлова, Габриэль Шанель, Михаил Фокин, Джордж Баланчин. Среди авторов работ, которые будут выставлены: Илья Репин, Анри Руссо, Александр Бенуа, Лев Бакст, Пабло Пикассо, Джорджо де Кирико и многие другие.

- Наш проект - попытка воссоздать диалог художественных культур России и Европы начала XX века - в своей основе наследует идеям самого Сергея Дягилева, страстного проповедника европейского искусства в России и, напротив, русского искусства на Западе, - автор идеи и куратор выставки, директор Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства, художественный руководитель Международного фестиваля искусств «Дягилев. P.S.» рассказала Наталья Метелица.

- Сергей Дягилев прославил отечественное искусство на весь мир созданными им «Русскими сезонами». Открывающаяся в Санкт-Петербурге выставка «В круге Дягилевом. Пересечение судеб» поможет проследить жизненный путь выдающегося антрепренёра и покажет тех, кто был с ним рядом в разные периоды его творчества. Работы для выставки предоставили крупнейшие музеи России и Европы, поэтому у нас есть все основания говорить о том, что этот проект станет заметным событием в музейной жизни Петербурга, - рассказала начальник управления корпоративной социальной ответственности, старший вице-президент банка ВТБ Наталья Кочнева.

Посещение выставки будет организовано с соблюдением всех мер предосторожности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Проект будет представлен в стенах Шереметевского дворца — Музея музыки, одного из филиалов Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства. Посетить выставку можно будет до 12 февраля 2021 года