«Билайн» предлагает бесплатно протестировать новое качество сети. Фото предоставлено компанией Билайн.

Новые клиенты «Билайн» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области смогут бесплатно протестировать скорость мобильного интернета и качество звонков. Так, каждый житель Северной столицы до 1 марта 2021 года может подключиться на тарифы, участвующие в специальной акции*, и получить 100% скидку на абонентскую плату на две недели. Оператор улучшил качество связи в городе и области и дает возможность всем желающим проверить, как работает обновленная сеть.

- Для нас важно предоставить качественный сервис клиентам там, где им это необходимо, поэтому мы вкладываем значительные ресурсы в развитие сети, - комментирует директор Западного региона ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») Дмитрий Глотов. - Например, в этом году мы увеличили темпы строительства, так как спрос на быстрый и повсеместный мобильный интернет сильно вырос. Мы уверены в качестве услуг Билайн, поэтому предлагаем петербуржцам и жителям Ленинградской области принять участие в бесплатном тестировании.

Фото предоставлено компанией Билайн.

На протяжении трех лет компания реализует масштабный проект по расширению сети в Петербурге и Ленинградской области. Только за три квартала 2020 года было построено более 1000 базовых станций. Благодаря этому в 100 населенных пунктах Ленинградской области в 2020 году увеличилась скорость интернета, а в городе улучшения коснулись многих локаций, где услуги связи пользуются повышенным спросом у жителей и гостей города – быстрорастущих спальных районов, торговых центров, общественных пространств, прогулочных и туристических маршрутов.

*с условиями акции и картой улучшений можно ознакомиться на сайте