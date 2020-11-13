Какие общественные пространства появятся в Санкт-Петербурге благодаря проекту «Родной район»

Новое общественное пространство появится в Красносельском районе. Фото: vk.com/krsl_gorsreda

Несмотря на удар пандемии по экономике Петербурга, город все равно держит курс и на преображение. В частности, отказываться от проектов благоустройства территорий, которые стали победителями конкурса «Родной район», не будут. В этом году это общественные пространства в Красносельском, Калининском и Колпинском районах. Средства, на которые их будут развивать, будут предусмотрены в бюджете на 2021-й год.

Так, занявшему первое место Красносельскому району выделили 100 миллионов на благоустройство береговой линии Финского залива вдоль Балтийского бульвара. Концепцию, к слову, разработан совестное с активными жителями района. В октябре прошли общественные слушания по проекту. Сейчас идет работа над финальным вариантом с учетом всех замечаний и идей. На территории вдоль залива планируют сделать пирс для рыбаков, спортивную и детскую площадку, пляжную рекреацию, лужайку с газоном, несколько видовых площадок, а также морской променад.

Балтийский бульвар благоустроят в рамках проекта "Родной район". Фото: vk.com/krsl_gorsreda

Второе место в проекте «Родной район» в этом году заняла идея развития пространства «Кванториум-CITY». На ее осуществление выделили 50 миллионов рублей. Это будет площадка, прилегающая к детскому технопарку «Кванториум» на Ушинского, 6. На территории появятся зоны для тихого отдыха, скамьи, разноуровневые площадки, детская игровая зона, качели дли взрослых и маленьких, а также опытные и тренировочные площадки для обучающихся. Как отмечают в администрации Калининского района, реализация проекта «Кванториум-city» запланирована на 2022 год.

Завершает тройку победителей в этом году Колпинский район. 25 миллионов рублей он получил на благоустройство и развития парка «Зима-Лето» в поселке Металлострой. Идея создать на заброшенном участке общественное пространство принадлежит местным жителям. В парке появятся прогулочные зоны, спортивные объекты, в том числе площадка для скейтборда. Проект планируют завершить к концу года.

В поселке Металлострой появится парк "Зима-Лето". Фото: vk.com/kolpr

– Проведены общественные слушания по утверждению проекта развития территории, который был разработан на основе пожеланий жителей. Сегодня утверждена концепция будущего парка и ведется проектирование первых объектов, – отметили в пресс-службе Смольного.

КСТАТИ

Напомним, что конкурс «Родной район» проходит второй год подряд. Решение о создании проекта было принято губернатором Александром Бегловым в 2019 году. Все 18 районов города сформировали программы развития, представив уникальные проекты. В прошлом году победителями конкурса стали Красногвардейский, Петроградский и Центральный районы. Все проекты, участвующие в «Родном районе» направлены на улучшение планировки городского пространства, качества городской среды и инфраструктуры и создание общественных пространств с учетом мнения местных жителей.

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