Петербуржцы помогли женщине вернуть потерянные документы для химиотерапии с помощью соцсетей

Петербуржцы помогли вернуть потерянные на остановке документы женщине с онкозаболеванием. Фото: Олег ЗОЛОТО

С помощью соцсетей петербурженке всего за один день помогли вернуть утерянные документы. Женщина, страдающая онкологией, потеряла их на остановке общественного транспорта на Пискаревском проспекте накануне, 12 ноября. Пост с просьбой о помощи в соцсети Instagram разместила ее дочь Юлия. Она рассказала подписчикам, что собирала бумаги ее мама для прохождения курса химиотерапии. Комиссия должна была состояться всего через несколько дней, и откладывать ее никак было нельзя. Поэтому девушка попросила всех неравнодушных поучаствовать в поиске и распространить информацию – и горожане стали активно делать репост записи по соцсетям.

Тысячи откликнувшихся на чужую беду писали сообщения поддержки. Кто-то предложил выйти на поиски вместе, кто-то связался с лечащим врачом женщины, нашлись даже работники Пассажиравтотранса, которые тоже приняли участие в поисках.

Фото: instagram.com/julia_pleskachevskaya/

В итоге уже днем 13 ноября Юлия написала радостное сообщение: документы нашлись!

– Мы с мамой вытираем слезы от счастья, – поделилась с подписчиками девушка.

Благодаря всех за помощь, подробности о том, кто же вернул важные бумаги, она обещала рассказать позже. К слову, в истории не обошлось и без мошенников. На которых, к счастью, мать и дочь не повелись.

– Звонил один товарищ, с разных номеров, просил 5 тысяч рублей за документы, но при встрече. Прислать фотографию отказался, – рассказала Юлия.