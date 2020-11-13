Кафе и рестораны в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге работать не будут

И в Петербурге встретить Новый год в ресторане или кафе не получится. Только в гостях, дома или на площади. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Судя по всему, в ночь на 1 января петербуржцев ждет поголовное домашнее застолье. Отметить наступление нового 2021 года в клубе, баре или ресторане не получится. Все заведения должны будут закрыть двери ровно в 23:00. Впрочем, в этом нет ничего нового.

- У нас есть существующие ограничения. Они действуют до 16 января 2021 года. Соответственно, и в новогоднюю ночь будет действовать тот же режим. Конечно, что-то еще может поменяться, но пока это вопрос не обсуждался, - рассказали «КП-Петербург» в аппарате вице-губернатора Евгения Елина.

Напомним, что такие же ограничения действуют и в Москве. Причем там власти города уже ясно сообщили, что не позволят увеселительным заведениям работать в новогоднюю ночь и способствовать распространению коронавируса.

Некоторые москвичи даже собирались отправиться встречать Новый год в Санкт-Петербург. Тем более, что город на Неве стал самым доступным направлением на зимние каникулы, но и здесь провести праздничные торжества придется в домашней или гостиничной обстановке.

Сейчас в Смольном рассматривают варианты проведения новогодних контрольных рейдов по злачным местам Петербурга и особенно на улице Рубинштейна, которая уже отметилась полным нежеланием соблюдать новые карантинные ограничения.