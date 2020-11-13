Коронавирус обнаружили в семье главного тренера «Зенита» Сергея Семака

Дочери Сергея Семака заразились коронавирусом. Фото: instagram.com/annas_secret_garden

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита», сообщила о том, что врачи выявили коронавирус в их большой семье. По ее словам, положительный результат анализа на COVID-19 есть у дочерей. При этом у самой Анны медики дважды брали тест, но оба раза коронавирус не подтверждался. О состоянии девочек жена Семака рассказала в своем Instagram.

- У девочек положительный результат анализа с высокой температурой, сухим кашлем и потерей обоняния. У меня отрицательный тест, при этом есть сильная головная боль и слабость, - отвечает Анна на вопрос подписчика в «историях» Instagram.

Анна рассказала о состоянии здоровья детей в соцсетях. Фото: instagram.com/annas_secret_garden

Что касается Сергея Семака, то, судя по соцсетям жены, он постоянно интересуется здоровьем семьи. Если бы у него выявили коронавирус, то он точно бы не тренировал сейчас «Зенит», покуда чемпионат России встал на паузу из-за игр сборных. В клубе ситуация по COVID-19, к слову, тоже не идеальная.

- Круговой вернулся из молодежной сборной с сомнительным тестом на коронавирус, сейчас его перепроверяем, - сообщил Семак пресс-службе «Зенита».