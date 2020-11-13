Пожар в здании бывшего завода в Санкт-Петербурге 13 ноября 2020: Пылает 1,2 тысячи «квадратов», четверо эвакуированы, на месте 102 спасателя

Мощный пожар возник в здании бывшего завода в Санкт-Петербурге 13 ноября 2020 года. Фото: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Мощный пожар возник в здании бывшего Ленинградского электромеханического завода (ЛЭМЗ) в Санкт-Петербурге вечером 13 ноября 2020 года. Огонь и клубы дыма распространились на третьем и четвертом этажах на площади в 1200 квадратных метров. Пылает так, что видно даже за километр, как рассказывают очевидцы в соцсетях.

Пожару присвоили повышенный, третий, ранг сложности. Фото: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Спасателям поступило сообщение о происшествии в 19:39. Через восемь минут все были на месте. Пожару присвоили ранг повышенной сложности – №2, а в 20:08 его подняли до третьего.

Огонь распространился на третьем этаже здания и зацепил четвертый. Фото: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

- Горение на площади в 1200 «квадратов» происходит в производственном четырехэтажном здании размером 100х150 метров по адресу Петергофское шоссе, 73. Из здания эвакуировали четырех человек при помощи спасательных устройств. Сведения о пострадавших пока не поступали, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

По последним данным, пожар ликвидируют 102 человека и 31 единица техники, в числе которых есть 52 спасателя МЧС.

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