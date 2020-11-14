Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

«На ладони след от укола»: Адвокат матери расчлененного Энди Картрайта выдвинул свою версию смерти рэпера

По словам Антона Кобита, Марина Кохал могла ввести мужу токсическое вещество
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий
На правой ладони расчлененного рэпера Картрайта нашли точку от иглы. Фото: СОЦСЕТИ

На правой ладони расчлененного рэпера Картрайта нашли точку от иглы. Фото: СОЦСЕТИ

Расследование дела загадочной смерти рэпера Картрайта, расчлененного своей женой Мариной Кохал, похоже, значительно продвинулось. По словам Антона Кобита, адвоката матери Энди, ему предоставили постановление о назначении комиссионной судмедэкспертизы. Согласно документу, на ладони музыканта Александра Юшко (настоящее имя Картрайта – Прим.ред.) нашли точку от иглы.

Марина Кохал, как считают следователи, незадолго до смерти мужа купила в аптеке подозрительный препарат с токсическим воздействием. Фото: СОЦСЕТИ

Марина Кохал, как считают следователи, незадолго до смерти мужа купила в аптеке подозрительный препарат с токсическим воздействием. Фото: СОЦСЕТИ

- Комиссионная судмедэкспертиза более сложная и нужна следствию для дополнительных ответов, – пояснил Кобит «Комсомолке». – А пока установлено, что на ладони правой руки Александра была при жизни точечная рана с подкожным кровоизлиянием. То есть у него остался след от укола. Время, когда у Юшко появился этот укол на ладони, пока не сообщается. В экспертизе указано, что ему ввели сильнодействующее токсическое вещество. Это могло привести к смерти потерпевшего.

Сведения об уколе очень даже любопытны, ведь ранее Следком озвучил свою официальную позицию по громкому делу – Кохал заранее спланировала убийство, пошла в аптеку и купила медицинский препарат для того, чтобы расправиться с супругом. Адвокат Антон Кобит к этому и подводит, говоря о точечной ране на ладони.

Следком отказался от идеи арестовать тещу Картрайта, но подозрение в пособничестве убийству осталось.

Следком отказался от идеи арестовать тещу Картрайта, но подозрение в пособничестве убийству осталось.

Естественно, защита вдовы не согласна с этой версией. Ранее адвокаты Марины ссылались на причину смерти в виде сердечного приступа музыканта, чтобы добиться от следователя и прокурора опровержение или подтверждение версии, потому что им не дали ознакомиться с экспертизой.

Тем временем суд признал незаконным обыск у Кохал-старшей, тещи Картрайта. Все найденное у нее в квартире не разрешат приобщить к делу в качестве доказательств. Напомним, следователи искали у Елены Кохал чуть ли не части тела расчлененного зятя. Что касается сына Энди и Марины, то его передали в детский дом.

Марина Кохал просидит в СИЗО минимум до конца декабря 2020 года. Она по-прежнему заверяет, что муж погиб от передозировки наркотиков. Расчленение же она объясняет желанием скрыть гибель рэпера от его фанатов.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛУмер Энди Картрайт, участник Versus Battle

Рекомендуемые