«На ладони след от укола»: Адвокат матери расчлененного Энди Картрайта выдвинул свою версию смерти рэпера

На правой ладони расчлененного рэпера Картрайта нашли точку от иглы. Фото: СОЦСЕТИ

Расследование дела загадочной смерти рэпера Картрайта, расчлененного своей женой Мариной Кохал, похоже, значительно продвинулось. По словам Антона Кобита, адвоката матери Энди, ему предоставили постановление о назначении комиссионной судмедэкспертизы. Согласно документу, на ладони музыканта Александра Юшко (настоящее имя Картрайта – Прим.ред.) нашли точку от иглы.

Марина Кохал, как считают следователи, незадолго до смерти мужа купила в аптеке подозрительный препарат с токсическим воздействием. Фото: СОЦСЕТИ

- Комиссионная судмедэкспертиза более сложная и нужна следствию для дополнительных ответов, – пояснил Кобит «Комсомолке». – А пока установлено, что на ладони правой руки Александра была при жизни точечная рана с подкожным кровоизлиянием. То есть у него остался след от укола. Время, когда у Юшко появился этот укол на ладони, пока не сообщается. В экспертизе указано, что ему ввели сильнодействующее токсическое вещество. Это могло привести к смерти потерпевшего.

Сведения об уколе очень даже любопытны, ведь ранее Следком озвучил свою официальную позицию по громкому делу – Кохал заранее спланировала убийство, пошла в аптеку и купила медицинский препарат для того, чтобы расправиться с супругом. Адвокат Антон Кобит к этому и подводит, говоря о точечной ране на ладони.

Следком отказался от идеи арестовать тещу Картрайта, но подозрение в пособничестве убийству осталось.

Естественно, защита вдовы не согласна с этой версией. Ранее адвокаты Марины ссылались на причину смерти в виде сердечного приступа музыканта, чтобы добиться от следователя и прокурора опровержение или подтверждение версии, потому что им не дали ознакомиться с экспертизой.

Тем временем суд признал незаконным обыск у Кохал-старшей, тещи Картрайта. Все найденное у нее в квартире не разрешат приобщить к делу в качестве доказательств. Напомним, следователи искали у Елены Кохал чуть ли не части тела расчлененного зятя. Что касается сына Энди и Марины, то его передали в детский дом.

Марина Кохал просидит в СИЗО минимум до конца декабря 2020 года. Она по-прежнему заверяет, что муж погиб от передозировки наркотиков. Расчленение же она объясняет желанием скрыть гибель рэпера от его фанатов.