Преподавателя СПбГУ нашли мертвым в собственной квартире в Санкт-Петербурге

Преподавателя СПбГУ нашли мертвым в своей квартире. Фото: spbu.ru

Тело преподавателя Санкт-Петербургского госуниверситета с огнестрельным ранением нашли в его квартире в Северной столице. Рядом с ним обнаружили пистолет ТТ. Эту информацию «КП-Петербург» подтвердил источник. Речь идет о профессоре и докторе культурологии Александре Дриккере. В СПбГУ он работал в институте философии на кафедре Музейного дела и охраны памятников.

Судя по данным сайта вуза, Александр Дриккер был ведущим научным сотрудником отдела компьютеризации Государственного Русского музея. На его счету десятки научных публикаций.

По предварительным данным, профессор был болен онкологией. Что случилось с преподавателем главного петербургского вуза, выясняют специалисты. По факту его смерти проводится проверка. Известно также, что его жены в момент смерти дома не было.

Напомним, что год назад в Петербурге произошло громкое убийство, которое совершил преподаватель СПбГУ Олег Соколов. В ночь с 7 на 8 ноября 2019 года в квартире на Мойке в Санкт-Петербурге 64-летний историк и доцент, кавалер Ордена почетного легиона Олег Соколов убил и расчленил свою 24-летнюю невесту - аспирантку Анастасию Ещенко. Также в октябре этого года стало известно, что преподавателей СПбГУ обязали обследоваться у психиатра.