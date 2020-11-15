Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 15 ноября 2020 года: Рост числа заболевших и дистанционная консультация в поликлиниках

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» подготовила последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 15 ноября 2020 года. За прошедшие сутки в Северной столице инфекция обнаружилась еще у 1852 человек.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи диагностировали COVID-19 у 79 760 человек, умерли 4 510 (+64 за сутки), а выздоровели 47 726 (+943 за последние сутки), - передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Нарастание новых выявленных случаев COVID-19 в Петербурге заметно с каждым днем все больше. Это видно и на графике, фиксирующем статистику.

К слову, всего по стране за последние сутки выявили 22702 новых случаев коронавируса в 85 регионах. И, к сожалению, это новый антирекорд.

Тем временем город продолжается бороться с коронавирусом. Постепенно возвращаются некоторые ограничение. Так, накануне, 14 ноября, в городе приостановили профилактические медосмотры и диспансеризацию. Новое ограничение постановление не затрагивает плановые приемы врачей.

Зато в самое ближайшее время «приходить» к врачу на прием можно будет дистанционно. В Петербурге все поликлиники подключили к системе телемедицины. А значит, так и пациенты, и врачи смогут обезопасить себя от лишних встреч в непростой период пандемии. Как рассказали в Комитете по здравоохранению Петербурга, упор таких дистанционных приемов будет сделан на консультации больных коронавирусной инфекцией. А также на пациентов с хроническими заболеваниями, которым показано соблюдать режим самоизоляции.