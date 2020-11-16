Опять дистанционка: Как организовать домашнее обучение школьников без вреда для здоровья и нервов

Мало организовать собственно учебный процесс, нужно еще позаботиться, чтобы вынужденный дистант не повлиял на здоровье ребенка. Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург снова на грани дистанционного обучения. Особо тревожным родителям разрешили в индивидуальном порядке переводить детей на этакий микс семейного обучения и онлайн-образования.

- В нашем городе на эту форму обучения подано уже 7,5 тысячи заявлений. Самые многочисленные заявки - от родителей школьников 5-8-х классов, - рассказывала на прошлой неделе вице-губернатор Ирина Потехина.

Конечно, мамам и папам это решение далось не так легко. Мало организовать собственно учебный процесс, нужно еще позаботиться, чтобы вынужденный дистант не повлиял на здоровье ребенка.

СПАСАЕМ ЗДОРОВЬЕ…

- Малоподвижное положение за рабочим столом отражается на работе многих систем организма школьника, особенно сердечно-сосудистой и дыхательной, - напоминают в Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу. - Если ребенок долго сидит, его дыхание становится менее глубоким, снижается обмен веществ, происходит застой крови в ногах. Это приводит к ухудшению работоспособности. Особенно страдает мозг: снижается внимание, ослабляется память, нарушается координация движений, увеличивается время мыслительных операций.

Чтобы избежать последствий, следует соблюдать нехитрые правила. Во-первых, через каждые 30-45 минут занятий проводить физкультминутку и гимнастику для глаз. Во-вторых, правильно организовать рабочее место. Все помнят, что настольная лампа должна быть слева (а если ребенок левша - справа), а стол лучше всего располагать у окна, где достаточно естественного освещения.

...И НЕРВЫ

Но физическое здоровье, это только один аспект. Другой - психологическое состояние школьника. Эксперты НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ отметили: более восьмидесяти процентов учеников после весеннего «карантина» заполучило проблемы с психикой. Дети стали реже гулять, чаще жаловаться на головные боли, плохой сон и перепады настроения, родители отметили, что ребята стали нервными.

- Эмоциональное состояние детей во многом зависит от родителей, - предупреждает семейный психолог Татьяна Скорикова. - Если вы при них все время будете вслух рассуждать, как вам все это надоело, как ужасно все, что происходит вокруг, что учеба отвратительно организована, они просто скопируют ваше настроение. Им сложнее, чем вам, вы для них пример, поэтому не надо демонстрировать упадок духа.

Если ваш ученик единственный из класса, кто ушел на дистант, психолог советует поступиться вашими лимитами и разрешить ему по вечерам активнее общаться с друзьями, которые ходят в школу. Для ребенка, особенно в подростковом возрасте, крайне важно не выпадать из тусовки.

Еще один важный совет: не сбивайте ритм жизни, иначе потом будет сложно вернуться в обычный режим.

«КОМСОМОЛКА» РЕКОМЕНДУЕТ

«Мой прекрасный неидеальный ребенок»

Лучше всегда иметь под рукой книгу полезных советов, такую как «Мой прекрасный неидеальный ребенок». Авторы предлагают простой и проверенный способ, как с помощью игры привить хорошие привычки и отучить от вредных. В книге рассказывается, как решать различные проблемы, от малых - ребенок не хочет мыть голову или плохо ест, до серьезных - вроде плохой социализации и дурного характера. В издании собраны опыт и советы детских психологов, педагогов и обычных российских мам.

В честь открытия интернет-магазина kp-books.ru эту книгу можно приобрести по специальной цене - 699 рублей, но поспешите, действие акции ограниченно.

Для удобства получения заказов на сайте kp-books.ru доступна доставка по Санкт-Петербургу и всей Ленинградской области. При заказе от 2500 рублей доставка по Санкт-Петербургу бесплатная.