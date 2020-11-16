Потолок обвалился в квартире многоэтажки на Васильевском острове в Санкт-Петербурге

Квартире на 18-й линии В.О. рухнула часть перекрытий. Фото: vk.com/vonews

Потолок обвалился в квартире одного из петербургских жилых домов на 18-й линии Васильевского острова. ЧП произошло утром 16 ноября, когда строители делали ремонт. По предварительным данным никто не пострадал.

- Да, обрушение произошло. Сейчас на месте работают наши сотрудники, ведется проверка, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Вскоре в МЧС уточнили что обрушение произошло в 12:30 на последнем этаже семиэтажного жилого здания. Прибывшие на место ЧП пожарно-спасательные подразделения установили, что в 3-комнатной квартире при проведении ремонтных работ произошло обрушение перекрытий чердака на площади 65 кв. метров.

ЧП произошло в доме 1912 года постройки. Фото: vk.com/vonews

- Дом 1912 года постройки, перекрытия деревянные. В двух квартирах собственники делали ремонт. Те подпорки, которые стояли, они, видимо демонтировали и потолок обрушился, - рассказал замглавы администрации Василеостровского района. - Сейчас МЧС делает подпорки в квартирах на шестом этаже. После этого будет демонтаж перекрытий, а потом поставят подпорки на седьмом этаже и на чердаке. изначально по проекту никакой перепланировки заявлено не было.

Перекрытия упали на площади 65 кв.метров. Фото: vk.com/vonews

По счастью, ни погибших не пострадавших не оказалось. Но из парадной в целях безопасности пришлось эвакуировать 15 человек. Пока в здании работают специалисты, оценивая состояние перекрытий, для обогрева людей на Васильевский остров пригнали автобус «Пассажиравтотранса».

По окончании поверке будет решено, возвращать людей в их квартиры, или временно разместить в маневренном фонде, пока дырку в крыше будут заделывать рабочие.

Отметим, что температура на улице в Санкт-Петербурге в данный момент держится около ноля градусов.