Специалисты проверяют позеленевший берег залива в Кронштадте

Специалисты проверяют информацию о позеленевшем береге в Кронштадте. Фото: Марина Мацкевич

В понедельник, 16 ноября, не на шутку переполошились жители Кронштадта и заговорили чуть ли не об экологической «катастрофе». Шуму наделала информация в СМИ о том, что на берегу острова Котлин очевидцы обнаружили позеленевший берег и россыпи мертвых моллюсков. Не самую приятную картину местные жители увидели недалеко от форта «Риф».

– Сначала мы увидели со смотровой вышки, что все побережье было ярко бирюзового цвета. Я подумала, что это водоросли, – рассказала «КП-Петербург» местная жительница Марина Мацкевич. – Но когда мы спустились вниз, я очень сильно удивилась, потому что я такого никогда не видела. Вода была вся зеленая, на ней были странные разводы – как будто мыльные. И все было усыпано моллюсками. Мы прошли только около километра пляжа – все было зелено.

«Комсомолка» обратилась за комментарием в комитет по природопользованию. Как выяснилось, на место уже выехали специалисты. Кроме того, туда же после сообщения о случившемся отправился глава Кронштадтского района Петербурга.

– Наши специалисты сейчас проверяют эту информацию и работают на месте, – рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе комитета по природопользованию. – Но никто из местных жителей по поводу этой ситуации к нам не обращался. Именно в этом и заключается сложность поисков.

Очевидцы рассказали о береге, усыпанном моллюсками. Фото: Марина Мацкевич

Поскольку нет связи с очевидцем, нет и точных координат. Форт Риф расположен в живописном месте на Котлинской косе, а расстояния там немалые. Кроме того, проезд транспорта там запрещен, поскольку место это является заповедной зоной – там расположен заказник «Западный Котлин».

Тем временем петербуржцы активно обсуждают в соцсети случившееся. Многие уже строят предположения в комментариях: кто-то считает, что это естественный процесс, кто-то пишет: «Во всем виноваты водоросли!», а кто-то предполагает, что произошло это вовсе не у форта Риф, а на другом берегу залива.

Заключение специалистов о том, что произошло в Кронштадте, в комитете обещают дать позже. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.