В Петербурге состоялось заседание экспертного совета конкурса «Доверие потребителя»

В состав Экспертного совета "Доверие потребителей" вошли 29 человек. Фото: предоставлено организаторами конкурса.

Конкурс «Доверие потребителя» - единственный конкурс в Петербурге и Ленобласти, где лучшего представителя рынка недвижимости выбирают эксперты с учетом мнения потребителей. Уже 4 декабря петербуржцы узнают список победителей – его озвучат на торжественной церемонии. 13 ноября Экспертный совет провел первое заседание. В этом году в его состав вошли 29 представителей комитетов по строительству и органов стройнадзора правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области, подведомственных им организаций, профильных общественных объединений, Комиссии по недвижимости Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, специалисты в области рекламы, журналисты специализированных СМИ.

Вел мероприятие сопредседатель Оргкомитета конкурса, заместитель председателя Комиссии по недвижимости Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области Олег Островский.

Участники получили дипломы финалистов конкурса. Фото: предоставлено организаторами конкурса.

Финалисты 9-ти номинаций выступали с презентациями и отвечали на вопросы экспертов. Всем жилым комплексам, строительным компаниям и риэлторским агентствам был вручен диплом финалиста конкурса.

Потом, в закрытой части эксперты обсуждали результаты анализа конкурсной документации, проведенных исследований и голосовали. Эксперты, которые не смогли участвовать в заседании, получили все материалы и голосовали заочно.

Фото: предоставлено организаторами конкурса.

- Заседание Экспертного совета – это всегда живая часть конкурса, где эксперты знакомятся с презентациями финалистов и оценивают их работу, а участники делятся опытом, – прокомментировал председатель Оргкомитета конкурса Юрий Грудин. – Пандемия не помешала оргкомитету выдержать формат «Доверия потребителя», чтобы в полном объеме представить информацию на Экспертный совет. Проделана большая работа по объездам жилых комплексов, проанализирована конкурсная документация, собраны все данные от контрольных и надзорных органов, а исследование «тайный покупатель» по оценке работы отделов продаж застройщиков, банков и агентств недвижимости проведено по адаптированной под современные условия методике. Уверен, что выбор каждого эксперта будет обдуманным и взвешенным.

Победители во всех номинациях конкурса назовут на торжественной церемонии, которая состоится 4 декабря в Театре Эстрады им. Аркадия Райкина.