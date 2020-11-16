В Петербурге наградили лауреатов Национальной оперной премии «Онегин»

Торжественная церемония вручения Национальной оперной премии «Онегин» состоялась уже в пятый раз. Фото: предоставлено организаторами/Алексей Смагин.

На сцене Михайловского театра в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония вручения V Национальной оперной премии «Онегин». Несмотря на все вызовы 2020 года, главная российская оперная премия в 9 конкурсных и 8 специальных номинациях была вручена «вживую», в присутствии публики и в сопровождении оркестра Михайловского театра под управлением Дмитрия Юровского. На церемонии выступили российские певцы и певицы с мировыми именами: Елена Стихина, Венера Гимадиева, Василий Ладюк, Дмитрий Ульянов, Олеся Петрова, Светлана Москаленко, Богдан Волков. Ведущими вечера были Сати Спивакова и Александр Малич. Специфика времени наложила свой отпечаток и на события премии «Онегин» - в этом году на церемонии не было иностранных исполнителей, лично получить свои статуэтки смогли не все лауреаты (с некоторыми пришлось общаться в формате видеообращений), в конкурсной программе появилась новая номинация «Лучший онлайн проект». И все же, несмотря на пандемию Covid-19, 2020 год был отмечен и оперными премьерами, и громкими музыкальными событиями, и новыми именами.

Лауреатами премии «Онегин» в 2020 году стали:

- в номинации «Дебют» (женский) - Юлия Юмаева, солистка Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ), партия Нанетты в опере «Фальстаф» Джузеппе Верди.

- в номинации «Дебют» (мужской) – Мирослав Молчанов, Камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ опера», партия Квазимодо в опере «Эсмеральда» Даргомыжского.

- в номинации «Мастер сцены» - заслуженный артист России Юрий Девин, солист театра «Урал Опера Балет», партия Риголетто, «Риголетто» Джузеппе Верди.

Венера Гимадиева, почетный гость V Национальной оперной премии Онегин. Фото: предоставлено организаторами/Алексей Смагин.

- в номинации «Примадонна» - Олеся Петрова, Михайловский театр, партия Амнерис в опере Верди «Аида».

- в номинации «Роль второго плана» - Анатолий Невдах, Самарский академический театр оперы и балета, партия – Труфальдино в опере «Любовь к трем апельсинам» Сергея Прокофьева.

- в номинации «Гость» - Богдан Волков, Московский музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, партия - Том Рэйкуэлл, «Похождения повесы» Игоря Стравинского.

- в номинации «Состав» - опера «Фальстаф» Джузеппе Верди, Новосибирский академический театр оперы и балета (НОВАТ).

- в номинации «Событие» (традиции и современность) вручены две награды: Традиции - Чувашский государственный театр оперы и балета, опера «Царская невеста» Римского-Корсакова, дирижер - Дмитрий Банаев, режиссер - Сергей Шепелев;

- «Современность» - Санкт-Петербургский государственный театр «Мюзик-Холл», Санкт-Петербургский международный фестиваль «Опера - всем».

- в новой номинации «Лучший онлайн проект» статуэтка «Онегин» была вручена автору и режиссеру фильма-оперы «Пир во время чумы» (по мотивам оперы Цезаря Кюи) Дмитрию Отяковскому (АНО «Центр поддержки творческих и социально-культурных инициатив «АРТ-ГЕЛИОС»).

Сати Спивакова, Алксандр Малич, ведущие V Национальной оперной премии Онегин. Фото: предоставлено организаторами/Алексей Смагин.

Спецпризы жюри получили Дмитрий Зуев и Валерий Микицкий, МАМТ им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, за исполнение партий Ника Шэдоу и Сэллема в спектакле «Похождения повесы» (Игорь Стравинский).

В специальных внеконкурсных номинациях лауреатами IV Национальной оперной премии «Онегин» стали певец Василий Ладюк (номинация «Звезда»), пианистка Марина Мишук (номинация «Концертмейстер/Коуч»), художник по костюмам Галина Лиоли («Душа оперы»), дирижер и худрук Санкт-Петербургского детского музыкального театра «Зазеркалье» народный артист РФ Павел Бубельников («Музыкальный руководитель»). Жюри присудило премию в номинации «Театр» Московскому музыкальному театру «Геликон-опера», «Меценатом»-2020 признан отель Belmond Grand Hotel Europe. А «Легендой» по праву назвали народную артистку России и Грузии, отмеченную государственными премиями обеих стран, певицу, педагога и музыкального руководителя Маквалу Филимоновну Касрашвили. Номинацией «Признание» экспертный совет и жюри Премии решили почтить память безвременно ушедшего дирижера Александра Ведерникова. Заслуженный деятель искусств РФ, главный дирижер Михайловского театра, Александр Александрович Ведерников скончался 30 октября 2020 года на 57-ом году жизни от осложнений, вызванных коронарирусной инфекцией.

94 ЗАЯВКИ ИЗ 30 ТЕАТРОВ

Минутой памяти Александра Ведерникова и открыли эту необычную юбилейную церемонию. До последнего дня у оргкомитета не было стопроцентной уверенности в том, что событие, которое готовили в течение целого года, состоится и не будет отменено из-за введения новых ограничений.

Сергей Лейферкус, президент Национальной оперной премии Онегин. Фото: предоставлено организаторами/Алексей Смагин.

- Классическая музыка и опера – это то, что объединяет людей во всем мире, - сказала гость церемонии писатель Ирада Берг, - и, несмотря на все обстоятельства, несмотря на все трудности, классическое искусство делает наш мир лучше, внушает нам всем чувства оптимизма, доверия и желание жить дальше.

И все же, несмотря на все ограничения года, экспертный совет и жюри Премии выбирало достойнейших из 94 заявок, которые поступили из более чем 30 театров из разных регионов России. Среди них – 7 оперных премьер, увидевших свет, несмотря на то, что организация событий в 2020 году была задачей практически непосильной.

- Девять лет уже существует фестиваль «Опера - всем», девять лет мы каждый год придумываем четыре новых постановки, - рассказал художественный руководитель театра «Мюзик-Холл» Фабио Мастранджело. А в этом году было особенно трудно провести фестиваль, мы все понимаем почему. К счастью, мы приняли решение провести его на месяц позже в надежде на то, что он все-таки состоится. И это было правильно, так что теперь я стою перед вами.

Елена Стихина, почетный гость V Национальной оперной премии Онегин. Фото: предоставлено организаторами/Алексей Смагин.

В жюри премии в 2020 году вошли народная артистка РФ, художественный руководитель «Академии молодых певцов» Мариинского театра Лариса Гергиева; продюсер и импрессарио Любовь Глазкова; художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман; народный артист России, руководитель камерного музыкального театра «Санктъ-Петербург Опера» Юрий Александров; искусствовед и оперный критик Елена Третьякова; народный артист России, лауреат Госпремии певец Владимир Ванеев, дирижер Михаил Татарников. Почетный председатель жюри – великий русский баритон, народный артист РСФСР, Президент Национальной оперной премии «Онегин» Сергей Петрович Лейферкус.

Пожалуй, лучше всех выразила сам дух V Национальной премии «Онегин» легендарная Тамара Касрашвили.

- Радуюсь за новых лауреатов, молодых талантливых певцов. Желаю всем скорее пережить эти трудности, выходить на сцену и петь, петь, петь. Надеюсь, мы увидимся в будущем году в Петербурге. Желаю премии «Онегин» процветания и много-много юбилеев. Я вас всех очень люблю. Желаю вам всем здоровья. Да здравствует опера!