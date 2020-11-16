Позеленевший берег залива в Кронштадте не вызвал опасения у специалистов

Петербуржцев напугал позеленевший берег Кронштадта. Фото: Марина Мацкевич

Загрязненный берег острова Котлин после сообщений местных жителей проверили специалисты. Экологическая аварийная служба пришла к выводу, что никакой опасности позеленевший берег не несет. А цвет воды, который вызвал опасения у прогуливающихся недалеко от форта «Риф» горожан, стал причиной естественного скопления сине-зеленых водорослей. Об этом «КП-Петербург» рассказали в комитете по природопользованию. Не нашли ничего страшного специалисты и в мертвых моллюсках на берегу залива.

Экологическая аварийная служба прибыла на место после сообщений о заргязнении. Фото: Марина Мацкевич

– На берегу действительно много пустых раковин, но это абсолютно естественная картина. Пустые створки моллюсков ветром и волнами регулярно выносит на берег. Кроме того, огромное количество чаек и ворон питается моллюсками и выклевывает их из раковины, – отметила Директор ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий» Татьяна Ковалева.

Специалисты не нашли ничего опасного в зеленом цвете воды. Фото: Марина Мацкевич

Напомним, что ранее петербуржцев напугала ситуация на берегу Кронштадта. Не самый красивый пейзаж застала гуляющая по заказнику «Западный Котлин» семья и забила тревогу, обратившись в СМИ и профильные ведомства.

– Я никогда такого не видела. Вся вода была ярко бирюзового цвета, а берег был усыпан моллюсками. Если они гибнут, значит, могут быть и другие последствия. Ведь там гуляют с собаками, которые могут попить этой воды – что сними потом будет? – рассказывала ранее Марина Мацкевич «КП-Петербург».