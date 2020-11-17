Власти Карелии отключат Wi-Fi в торговых центрах, чтобы уменьшить число посетителей

В торговых центрах Карелии отключат Wi-Fi, чтобы уменьшить число посетителей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Карелия, вслед за Петербургом и Ленинградской областью, также ужесточает карантинные меры. В первую очередь они направлены на снижение людности тех мест, где легче всего распространяется инфекция - транспорта и торговых центров. В последних уже пообещали отключить беспроводной интернет.

- С 19 ноября в торговых центрах число посетителей не может превышать более одного человека на 50 кв. метров общей площади комплекса. Кроме того, в них приостанавливается работа детских игровых центров и игровых комнат – до 15 декабря. Также посетителям торговых центров будет запрещен доступ к сети Интернет через Wi-Fi, - сообщил на своей странице ВКонтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

Ограничение по числу посетителей в том числе и в небольших магазинах вводится в Петрозаводске, Кеми, Кондопоге, Лахденпохье, Пудоже, Сортавале, Костомукше, Олонце, и других крупных населенных пунктах Карелии.

Рестораны и кафе теперь должны закрываться в 23:00, библиотеки и компьютерные залы могут заполняться не больше 25% от вместимости, а работодатели обязаны обеспечить доставку сотрудников на работу и обратно, чтобы сократить число людей в общественном транспорте, где и так уже действует норма на 50% заполняемости салона.

Отметим, что последние две недели ежедневное число новых случаев коронавируса превышает 300 заболевших. Жертвами COVID-19 с начала пандемии стали 88 жителей республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Режим самоизоляции вводится для петербуржцев старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями с 16 ноября

Все работающие пенсионеры старше указанного возраста, должны уйти на «удаленку» (подробности)

С 14 ноября все мероприятия свыше 50 человек в Санкт-Петербурге фактически запрещены

Их проведение будет необходимо согласовывать со Смольным (подробности)