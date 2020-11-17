Ситуация серьезная: Стало известно, с чем могут быть связаны новые коронавирусные ограничения в Санкт-Петербурге

Стало известно, с чем могут быть связаны новые коронавирусные ограничения в Санкт-Петербург. Фото: Артем КИЛЬКИН

Следующая волна «коронавирусных ограничений», продиктованных непростой эпидемиологической ситуацией, в Санкт-Петербурге может начаться со школ. Об этом «Комсомолке» рассказал источник, близкий к городской администрации.

- На данный момент Смольный и Роспотребнадзор определяют точки наибольшей концентрации людей – на них, соответственно, и будет оказываться воздействие в первую очередь, - отметил собеседник издания. – Есть устойчивое мнение, что одна из самых серьезных таких точек концентрации - школы, где каждый день находится огромное количество детей и взрослых.

По словам источника, близкого к городской администрации, следующая волна запретов может коснуться в первую очередь школ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Каких именно запретов и ограничений стоит ждать школьникам и их родителям, по словам источника, пока не ясно: на сегодняшний день обсуждение проблемы «в верхах» находится в самом разгаре. Однако по опыту условной «первой волны» можно предположить, что это будет либо новая всеобщая «удаленка», либо досрочные зимние каникулы для учеников.

Помимо школ, по словам собеседника «КП-Санкт-Петербург», обсуждается также вопрос дополнительных ограничений для торговых центров и ресторанов. Полностью закрывать их Смольный не планирует и всеми силами стремится этого избежать – однако конкретные решения будут приниматься практически «в полевых условиях», исходя из общей динамики заболеваемости.

Помимо школ власти настороженно смотрят на торговые центры. Фудкорты в них, напомним, уже закрыли. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Напомним: несколько дней назад Санкт-Петербург перешагнул очередной психологический рубеж в 2 000 заболевших в сутки. Заболеваемость стабильно повышается начиная с конца сентября. В связи с этим ученые дают неутешительные прогнозы - так, на данный момент на пике эпидемии в Северной столице ждут 40 000 активных больных.